UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Три рецепти неймовірної вівсянки, яку не треба варити

Як приготувати трендову вівсянку в банці (фото: unsplash.com)
Автор: Юлія Гаюк

Приготування страв без світла та води стає вдвічі складнішим. Та й навіть особливого бажання на це немає. Проте цікаві та досить смачні рішення, звісно, існують.

Як приготувати фантастичну та незвичайну вівсянку в умовах блекауту - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як готувати вівсянку без варіння?

Суть страви полягає в тому, що пластівці заливають молоком або йогуртом, додають улюблені інгредієнти та залишають настоюватися до ранку в прохолодному місці. Пластівці вберуть в себе рідину та таким чином приготуються.

За кордоном така практика вже давно є досить популярною, а в нас лиш починає поширюватися. Проте економія енергії та часу, а ще неперевершений смак сніданку точно прийдуться вам до душі.

Рецепти вівсянки в банці

Ванільна вівсянка з фруктами

Для приготування візьміть:

  • Вівсяні пластівці
  • Молоко
  • Одна ложка насіння чіа
  • Ваніль, кориця
  • Грецький йогурт
  • Дві ложки меду
  • Банан
  • Сіль

Залийте кашу молоком, додайте всі спеції, гарно перемішайте та залиште на ніч. Зранку просто дістаньте сніданок із холодильника, додайте кілька ложок йогурту та скибок банана.

Фото: loveandlemons.com

Шоколадна вівсянка з горіхами та бананом

Інгредієнти

  • Вівсяні пластівці
  • Молоко
  • Какао-порошок
  • Одна ложка насіння чіа
  • Дві ложки меду або кленового сиропу
  • Банан
  • Кориця
  • Мускатний горіх
  • Горіхи

Викладіть в ємність пластівці, залийте молоком, додайте какао, мед, половинку банана, корицю та трохи мускатного горіха. Все перемішайте і поставте на ніч в прохолодне місце.

Через 12 годин прикрасьте горіхами та смакуйте.

Фото: loveandlemons.com

Вівсянка-яблучний пиріг

Вам знадобиться:

  • Вівсяні пластівці
  • Молоко
  • одна ложка насіння чіа
  • Суміш спецій: кориця, мелений імбир, мускатний горіх, кардамон
  • Дві ложки меду
  • Грецький йогурт
  • Яблуко

Принцип приготування той самий: залити, перемішати, сховати. А смаку яблучного пирога додасть саме яблуко в поєднанні з ніжним грецьким йогуртом і запашною корицею.

Фото: loveandlemons.com

Раніше ми розповідали, як правильно варити вівсянку, щоб вона не втратила користь.

Читайте також, яку кашу краще обирати під час схуднення.

Читайте РБК-Україна в Google News
приготування страввідключеня світла