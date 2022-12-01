Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить

Как готовить овсянку без варки?

Суть блюда состоит в том, что хлопья заливают молоком или йогуртом, добавляют любимые ингредиенты и оставляют настаиваться до утра в прохладном месте. Хлопья впитают жидкость и таким образом приготовятся.

За рубежом такая практика уже давно довольно популярна, а у нас только начинает распространяться. Однако экономия энергии и времени, а еще непревзойденный вкус завтрака придутся вам по душе.

Рецепты овсянки в банке

Ванильная овсянка с фруктами

Для приготовления возьмите:

Овсяные хлопья

Молоко

Одна ложка семян чиа

Ваниль, корица

Греческий йогурт

Две ложки меда

Банан

Соль

Залейте кашу молоком, добавьте все специи, хорошо перемешайте и оставьте на ночь. Утром просто извлеките завтрак из холодильника, добавьте несколько ложек йогурта и ломтиков банана.

Фото: loveandlemons.com

Шоколадная овсянка с орехами и бананом

Ингредиенты

Овсяные хлопья

Молоко

Какао-порошок

Одна ложка семян чиа

Две ложки меда или кленового сиропа

Банан

Корица

Мускатный орех

Орехи

Выложите в емкость хлопья, залейте молоком, добавьте какао, мед, половину банана, корицу и немного мускатного ореха. Все перемешайте и поставьте на ночь в холодное место.

Через 12 часов украсьте орехами и вкушайте.

Фото: loveandlemons.com

Овсянка-яблочный пирог

Вам понадобится:

Овсяные хлопья

Молоко

одна ложка семян чиа

Смесь специй: корица, молотый имбирь, мускатный орех, кардамон

Две ложки меда

Греческий йогурт

Яблоко

Принцип приготовления тот же: залить, перемешать, спрятать. А вкусу яблочного пирога придаст самое яблоко в сочетании с нежным греческим йогуртом и душистой корицей.

Фото: loveandlemons.com