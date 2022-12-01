Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить

Приготовление блюд без света и воды становится вдвое сложнее. Да даже особого желания на это нет. Однако интересные и вкусные решения, конечно, существуют.
Как приготовить фантастическую и необычную овсянку в условиях блекаута - читайте ниже в нашем материале.
Суть блюда состоит в том, что хлопья заливают молоком или йогуртом, добавляют любимые ингредиенты и оставляют настаиваться до утра в прохладном месте. Хлопья впитают жидкость и таким образом приготовятся.
За рубежом такая практика уже давно довольно популярна, а у нас только начинает распространяться. Однако экономия энергии и времени, а еще непревзойденный вкус завтрака придутся вам по душе.
Ванильная овсянка с фруктами
Для приготовления возьмите:
Залейте кашу молоком, добавьте все специи, хорошо перемешайте и оставьте на ночь. Утром просто извлеките завтрак из холодильника, добавьте несколько ложек йогурта и ломтиков банана.
Фото: loveandlemons.com
Шоколадная овсянка с орехами и бананом
Ингредиенты
Выложите в емкость хлопья, залейте молоком, добавьте какао, мед, половину банана, корицу и немного мускатного ореха. Все перемешайте и поставьте на ночь в холодное место.
Через 12 часов украсьте орехами и вкушайте.
Фото: loveandlemons.com
Овсянка-яблочный пирог
Вам понадобится:
Принцип приготовления тот же: залить, перемешать, спрятать. А вкусу яблочного пирога придаст самое яблоко в сочетании с нежным греческим йогуртом и душистой корицей.
Фото: loveandlemons.com
Раньше мы рассказывали, как правильно варить овсянку, чтобы она не утратила пользу.
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