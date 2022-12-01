Три рецепти неймовірної вівсянки, яку не треба варити
Приготування страв без світла та води стає вдвічі складнішим. Та й навіть особливого бажання на це немає. Проте цікаві та досить смачні рішення, звісно, існують.
Як приготувати фантастичну та незвичайну вівсянку в умовах блекауту - читайте нижче в нашому матеріалі.
Як готувати вівсянку без варіння?
Суть страви полягає в тому, що пластівці заливають молоком або йогуртом, додають улюблені інгредієнти та залишають настоюватися до ранку в прохолодному місці. Пластівці вберуть в себе рідину та таким чином приготуються.
За кордоном така практика вже давно є досить популярною, а в нас лиш починає поширюватися. Проте економія енергії та часу, а ще неперевершений смак сніданку точно прийдуться вам до душі.
Рецепти вівсянки в банці
Ванільна вівсянка з фруктами
Для приготування візьміть:
- Вівсяні пластівці
- Молоко
- Одна ложка насіння чіа
- Ваніль, кориця
- Грецький йогурт
- Дві ложки меду
- Банан
- Сіль
Залийте кашу молоком, додайте всі спеції, гарно перемішайте та залиште на ніч. Зранку просто дістаньте сніданок із холодильника, додайте кілька ложок йогурту та скибок банана.
Фото: loveandlemons.com
Шоколадна вівсянка з горіхами та бананом
Інгредієнти
- Вівсяні пластівці
- Молоко
- Какао-порошок
- Одна ложка насіння чіа
- Дві ложки меду або кленового сиропу
- Банан
- Кориця
- Мускатний горіх
- Горіхи
Викладіть в ємність пластівці, залийте молоком, додайте какао, мед, половинку банана, корицю та трохи мускатного горіха. Все перемішайте і поставте на ніч в прохолодне місце.
Через 12 годин прикрасьте горіхами та смакуйте.
Фото: loveandlemons.com
Вівсянка-яблучний пиріг
Вам знадобиться:
- Вівсяні пластівці
- Молоко
- одна ложка насіння чіа
- Суміш спецій: кориця, мелений імбир, мускатний горіх, кардамон
- Дві ложки меду
- Грецький йогурт
- Яблуко
Принцип приготування той самий: залити, перемішати, сховати. А смаку яблучного пирога додасть саме яблуко в поєднанні з ніжним грецьким йогуртом і запашною корицею.
Фото: loveandlemons.com
Раніше ми розповідали, як правильно варити вівсянку, щоб вона не втратила користь.
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