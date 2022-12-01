Три рецепти неймовірної вівсянки, яку не треба варити

Приготування страв без світла та води стає вдвічі складнішим. Та й навіть особливого бажання на це немає. Проте цікаві та досить смачні рішення, звісно, існують.

Як приготувати фантастичну та незвичайну вівсянку в умовах блекауту - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як готувати вівсянку без варіння?

Суть страви полягає в тому, що пластівці заливають молоком або йогуртом, додають улюблені інгредієнти та залишають настоюватися до ранку в прохолодному місці. Пластівці вберуть в себе рідину та таким чином приготуються.

За кордоном така практика вже давно є досить популярною, а в нас лиш починає поширюватися. Проте економія енергії та часу, а ще неперевершений смак сніданку точно прийдуться вам до душі.

Рецепти вівсянки в банці

Ванільна вівсянка з фруктами

Для приготування візьміть:

Вівсяні пластівці

Молоко

Одна ложка насіння чіа

Ваніль, кориця

Грецький йогурт

Дві ложки меду

Банан

Сіль

Залийте кашу молоком, додайте всі спеції, гарно перемішайте та залиште на ніч. Зранку просто дістаньте сніданок із холодильника, додайте кілька ложок йогурту та скибок банана.

Фото: loveandlemons.com

Шоколадна вівсянка з горіхами та бананом

Інгредієнти

Вівсяні пластівці

Молоко

Какао-порошок

Одна ложка насіння чіа

Дві ложки меду або кленового сиропу

Банан

Кориця

Мускатний горіх

Горіхи

Викладіть в ємність пластівці, залийте молоком, додайте какао, мед, половинку банана, корицю та трохи мускатного горіха. Все перемішайте і поставте на ніч в прохолодне місце.

Через 12 годин прикрасьте горіхами та смакуйте.

Фото: loveandlemons.com

Вівсянка-яблучний пиріг

Вам знадобиться:

Вівсяні пластівці

Молоко

одна ложка насіння чіа

Суміш спецій: кориця, мелений імбир, мускатний горіх, кардамон

Дві ложки меду

Грецький йогурт

Яблуко

Принцип приготування той самий: залити, перемішати, сховати. А смаку яблучного пирога додасть саме яблуко в поєднанні з ніжним грецьким йогуртом і запашною корицею.

Фото: loveandlemons.com