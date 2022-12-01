Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить
Приготовление блюд без света и воды становится вдвое сложнее. Да даже особого желания на это нет. Однако интересные и вкусные решения, конечно, существуют.
Как приготовить фантастическую и необычную овсянку в условиях блекаута - читайте ниже в нашем материале.
Как готовить овсянку без варки?
Суть блюда состоит в том, что хлопья заливают молоком или йогуртом, добавляют любимые ингредиенты и оставляют настаиваться до утра в прохладном месте. Хлопья впитают жидкость и таким образом приготовятся.
За рубежом такая практика уже давно довольно популярна, а у нас только начинает распространяться. Однако экономия энергии и времени, а еще непревзойденный вкус завтрака придутся вам по душе.
Рецепты овсянки в банке
Ванильная овсянка с фруктами
Для приготовления возьмите:
- Овсяные хлопья
- Молоко
- Одна ложка семян чиа
- Ваниль, корица
- Греческий йогурт
- Две ложки меда
- Банан
- Соль
Залейте кашу молоком, добавьте все специи, хорошо перемешайте и оставьте на ночь. Утром просто извлеките завтрак из холодильника, добавьте несколько ложек йогурта и ломтиков банана.
Фото: loveandlemons.com
Шоколадная овсянка с орехами и бананом
Ингредиенты
- Овсяные хлопья
- Молоко
- Какао-порошок
- Одна ложка семян чиа
- Две ложки меда или кленового сиропа
- Банан
- Корица
- Мускатный орех
- Орехи
Выложите в емкость хлопья, залейте молоком, добавьте какао, мед, половину банана, корицу и немного мускатного ореха. Все перемешайте и поставьте на ночь в холодное место.
Через 12 часов украсьте орехами и вкушайте.
Фото: loveandlemons.com
Овсянка-яблочный пирог
Вам понадобится:
- Овсяные хлопья
- Молоко
- одна ложка семян чиа
- Смесь специй: корица, молотый имбирь, мускатный орех, кардамон
- Две ложки меда
- Греческий йогурт
- Яблоко
Принцип приготовления тот же: залить, перемешать, спрятать. А вкусу яблочного пирога придаст самое яблоко в сочетании с нежным греческим йогуртом и душистой корицей.
Фото: loveandlemons.com
Раньше мы рассказывали, как правильно варить овсянку, чтобы она не утратила пользу.
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