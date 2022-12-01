ua ru
Чт, 01 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить

Новина українською →
Четверг 01 декабря 2022 08:05
Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить Как приготовить трендовую овсянку в банке (фото: unsplash.com)
Автор: Юлия Гаюк

Приготовление блюд без света и воды становится вдвое сложнее. Да даже особого желания на это нет. Однако интересные и вкусные решения, конечно, существуют.

Как приготовить фантастическую и необычную овсянку в условиях блекаута - читайте ниже в нашем материале.

Как готовить овсянку без варки?

Суть блюда состоит в том, что хлопья заливают молоком или йогуртом, добавляют любимые ингредиенты и оставляют настаиваться до утра в прохладном месте. Хлопья впитают жидкость и таким образом приготовятся.

За рубежом такая практика уже давно довольно популярна, а у нас только начинает распространяться. Однако экономия энергии и времени, а еще непревзойденный вкус завтрака придутся вам по душе.

Рецепты овсянки в банке

Ванильная овсянка с фруктами

Для приготовления возьмите:

  • Овсяные хлопья
  • Молоко
  • Одна ложка семян чиа
  • Ваниль, корица
  • Греческий йогурт
  • Две ложки меда
  • Банан
  • Соль

Залейте кашу молоком, добавьте все специи, хорошо перемешайте и оставьте на ночь. Утром просто извлеките завтрак из холодильника, добавьте несколько ложек йогурта и ломтиков банана.

Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить

Фото: loveandlemons.com

Шоколадная овсянка с орехами и бананом

Ингредиенты

  • Овсяные хлопья
  • Молоко
  • Какао-порошок
  • Одна ложка семян чиа
  • Две ложки меда или кленового сиропа
  • Банан
  • Корица
  • Мускатный орех
  • Орехи

Выложите в емкость хлопья, залейте молоком, добавьте какао, мед, половину банана, корицу и немного мускатного ореха. Все перемешайте и поставьте на ночь в холодное место.

Через 12 часов украсьте орехами и вкушайте.

Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить

Фото: loveandlemons.com

Овсянка-яблочный пирог

Вам понадобится:

  • Овсяные хлопья
  • Молоко
  • одна ложка семян чиа
  • Смесь специй: корица, молотый имбирь, мускатный орех, кардамон
  • Две ложки меда
  • Греческий йогурт
  • Яблоко

Принцип приготовления тот же: залить, перемешать, спрятать. А вкусу яблочного пирога придаст самое яблоко в сочетании с нежным греческим йогуртом и душистой корицей.

Три рецепта невероятной овсянки, которую не нужно варить

Фото: loveandlemons.com

Раньше мы рассказывали, как правильно варить овсянку, чтобы она не утратила пользу.

Читайте также, какую кашу лучше выбирать во время похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News
приготування страв відключеня світла