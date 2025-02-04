Зробіть ці 3 речі зараз, щоб бути здоровими і активними у 80 років
Щоб залишатися здоровими та активними у старості, необхідно вже зараз ввести у своє життя три звички. Вони здатні покращити самопочуття та навіть можуть допомогти уникнути хвороб.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Daily Express.
Які звички корисні для здоров'я
Доктор Джо Віттінгтон розповів, що на стан здоров’я та надзвичайні ситуації, такі як серцеві напади та хвороба Альцгеймера, можуть вплинути звички, які ми маємо вже у 20-30 років.
Наприклад, серцевий напад, який може розвинутись у 50 років, активно починає розвиватись у 20 років. Хвороба Альцгеймера у 70 років може розпочатись у 40.
Тому варто "інвестувати" у своє здоров’я зараз, щоб побачити результати пізніше.
"Вибір, який ви робите сьогодні, формує тіло, у якому ви будете жити завтра. Більше рухайтеся, краще їжте, менше стресуйте - ваше майбутнє буде вам вдячне. Інвестуйте у своє здоров’я зараз, щоб старіння відчувалося як покращення, а не занепад", - додав експерт.
Також доктор назвав звички, які необхідно ввести у своє життя.
Більше рухайтеся
Регулярні фізичні вправи є запорукою здорового способу життя. Це принесе користь не тільки вам зараз, але й пізніше у віці.
Фізичні вправи можуть знизити ризик серйозних захворювань, таких як ішемічна хвороба серця, інсульт, діабет 2 типу та рак, а також знизити ризик передчасної смерті до 30%.
Варто виконувати щонайменше 150 хвилин вправ на тиждень для досягнення найкращих результатів.
Найкраще займатися фізичними вправами, які підвищують частоту серцевих скорочень. Щоб будь-який вид діяльності приніс користь вашому здоров’ю, потрібно рухатися досить швидко, щоб прискорити серцебиття, пришвидшити дихання.
Слідкуйте за харчуванням
Для здорового та збалансованого харчування вам слід:
- їсти принаймні п'ять порцій різноманітних фруктів і овочів щодня
- в основі їжі мають лежати крохмалисті продукти з високим вмістом клітковини, такі як картопля, хліб, рис або макарони
- вживайте молочні
- їжте квасолю, рибу, яйця та м’ясо
- вибирайте ненасичені олії та спреди та їжте їх у невеликих кількостях
- пийте багато рідини - не менше шести-восьми склянок на день
Середземноморська дієта часто згадується як одна з найкращих дієт, яких ви можете дотримуватися, і численні дослідження підкреслюють її переваги. Вона може підтримувати довголіття та здоров’я серцево-судинної системи.
Середземноморська дієта багата на фрукти, овочі, цільні зерна, горіхи, насіння та оливкову олію. Також містить помірну кількість риби, птиці, натурального сиру та йогурту, і не включає ультраоброблених продуктів.
Уникайте стресу
Хронічний стрес підвищує ризик багатьох проблем зі здоров’ям, зокрема:
- тривога
- депресія
- проблеми з травленням
- головні болі
- м'язова напруга і біль
- захворювання серця, інфаркт, високий кров'яний тиск та інсульт
- проблеми зі сном
- збільшення ваги
- проблеми з пам'яттю і концентрацією.
Якщо ви страждаєте від стресу, дотримуйтесь цих способів для боротьби з ним:
- будь активним
- спілкуйтеся з людьми
- ставте собі цілі та завдання
- уникайте шкідливих звичок, таких як вживання алкоголю, куріння та кофеїн
- допомагайте іншим
- намагайтеся бути позитивними
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