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Три прості, але ефективні способи, які захистять організм від мікробів взимку

Як захиститись від вірусів та мікробів взимку (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Холодна температура повітря створює сприятливі умови для поширення збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій. Варто щодня дотримуватись простих способів, які допоможуть захистити організм від вірусів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.

Як поширюються мікроби

Є деякі способи, які, ймовірно, не будуть дієвими у захисті від мікробів.

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