Три прості, але ефективні способи, які захистять організм від мікробів взимку

Холодна температура повітря створює сприятливі умови для поширення збудників гострих респіраторних вірусних інфекцій. Варто щодня дотримуватись простих способів, які допоможуть захистити організм від вірусів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Health harvard.
Є деякі способи, які, ймовірно, не будуть дієвими у захисті від мікробів.
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