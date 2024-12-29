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Три простых, но эффективных способа, которые защитят организм от микробов зимой

Как защититься от вирусов и микробов зимой (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Холодная температура воздуха создает благоприятные условия для распространения острых респираторных вирусных инфекций. Следует ежедневно соблюдать простые способы, которые помогут защитить организм от вирусов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.

Как распространяются микробы

Есть некоторые способы, которые, вероятно, не будут действенными в защите от микробов.

 

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