Три простых, но эффективных способа, которые защитят организм от микробов зимой

Холодная температура воздуха создает благоприятные условия для распространения острых респираторных вирусных инфекций. Следует ежедневно соблюдать простые способы, которые помогут защитить организм от вирусов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Health harvard.
Есть некоторые способы, которые, вероятно, не будут действенными в защите от микробов.
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