Эти три продукта помогут в борьбе с похмельем: есть в каждом доме

Многих людей волнует вопрос, как восстановиться после дозы алкоголя или проще говоря похмелья. Как оказалось, от последствий от алкогольных напитков можно избавиться с помощью нескольких продуктов, которые есть практически в каждом доме.

Ученые из Финляндии пришли к выводу, что пища с высоким содержанием аминокислоты L-цистеин уменьшает симптомы похмелья. Этот элемент содержится в таких продуктах, как сырое куриное яйцо, сырые семечки подсолнечника или свежие зерна гороха.

"Исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. То есть L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу", - пишет "КП.

Эксперимент проводился следующим образом: одна группа волонтеров с симптомами похмелья употребляла таблетки L-цистеина, а другая - плацебо. После этого у добровольцев измерили содержание алкоголя в крови его концентрацию в воздухе при дыхании. Потом волонтеры занесли данные в анкету и записали свои ощущения.

Ученые отмечают, что это первое исследование, которое показывает, что простая аминокислота, такая как L-цистеин, помогает бороться с похмельем.

Как мы ранее писали, ученые пришли к интересному открытию, связанному с похмельным синдромом, от которого в той или иной степени страдают люди после бурного вечера.