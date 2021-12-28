Эти три привычки с нами еще со времен СССР. Но от них лучше отказаться прямо сейчас!

Серванты и выставленный напоказ сервиз

Все мы помним мебельные гарнитуры тех времен, многие еще не успели от них избавиться. Практически в каждом доме стоял сервант, в котором находился сервиз и хрусталь. Все это было выставлено напоказ.

Сейчас практически нигде не встречается такая мебель. Во-первых, это не модно и не стильно, во-вторых, дарить такие наборы посуды считается уже моветоном.

Серванты с посудой уходят в прошлое (фото: besplatka.ua)

Захламленный вещами балкон

Балконы, на которых можно найти абсолютно все вещи из квартиры, это основной признак, отличающий "советского человека". Что там только не лежало? Продукты, строительные материалы, велосипеды, старая мебель, ненужная посуда... Этот список можно продолжать долго.

Привычка складировать на балконе хлам - это уже пережиток прошлого. Сейчас в тренде свободные по пространству балконы. Стеклить этот участок квартиры уже тоже считается дурным тоном.

Балконы с кучей хлама - плохая привычка из СССР (фото:Twitter)

Привычка чинить старые вещи

Естественно, сейчас весь мир за осознанное потребление. И никто не говорит о том, что каждую вещь нужно сразу выбрасывать.

Но в Советском Союзе доходило до абсурда и старую вещь могли чинить бесконечно. Например, ранее увидеть гардероб весь в заплатках было не редкостью.

Также чинились электроприборы, которые могли быть просто небезопасны для окружающих.

В СССР считали, что можно починить все (фото: mirovich.media)