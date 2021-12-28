Ці три звички з нами ще з часів СРСР. Але від них краще відмовитися прямо зараз!

Серванти і виставлений напоказ сервіз

Всі ми пам'ятаємо меблеві гарнітури тих часів, багато хто ще не встиг від них позбутися. Практично в кожному будинку стояв сервант, в якому знаходився сервіз і кришталь. Все це було виставлено напоказ.

Зараз практично ніде не зустрічається такі меблі. По-перше, це не модно і не стильно, по-друге, дарувати такі набори посуду вважається вже моветоном.

Серванти з посудом відходять у минуле (фото: (фото: besplatka.ua)

Захаращений речами балкон

Балкони, на яких можна знайти абсолютно всі речі з квартири, це основна ознака, що відрізняє "радянську людину". Чого там тільки не лежало? Продукти, будівельні матеріали, велосипеди, старі меблі, непотрібний посуд... Цей список можна продовжувати довго.

Звичка складувати на балконі мотлох - це вже пережиток минулого. Зараз в тренді вільні по простору балкони. Оздоблювати цю ділянку квартири склом вже теж вважається поганим тоном.

Балкони з купою мотлоху - погана звичка з СРСР (фото: Twitter)

Звичка лагодити старі речі

Природно, зараз весь світ за усвідомлене споживання. І ніхто не говорить про те, що кожну річ потрібно відразу викидати.

Але в Радянському Союзі доходило до абсурду і стару річ могли лагодити нескінченно. Наприклад, раніше побачити гардероб весь в латках було не рідкістю.

Також лагодилися електроприлади, які могли бути просто небезпечні для оточуючих.

В СРСР вважали, що можна полагодити все (фото: mirovich.media)