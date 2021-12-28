Ці три звички з нами ще з часів СРСР. Але від них краще відмовитися прямо зараз!

Багато людей, які застали Радянський Союз, досі не можуть звикнутися з думкою, що тієї реальності більше немає. Деякі з нас часи згадують з ностальгією, а багато з жахом. Але не можна заперечувати той факт, що під час СРСР людей об'єднували багато звичок, що диктуються тим періодом.
Про них і читайте в нашому матеріалі нижче.
Всі ми пам'ятаємо меблеві гарнітури тих часів, багато хто ще не встиг від них позбутися. Практично в кожному будинку стояв сервант, в якому знаходився сервіз і кришталь. Все це було виставлено напоказ.
Зараз практично ніде не зустрічається такі меблі. По-перше, це не модно і не стильно, по-друге, дарувати такі набори посуду вважається вже моветоном.
Серванти з посудом відходять у минуле (фото: (фото: besplatka.ua)
Балкони, на яких можна знайти абсолютно всі речі з квартири, це основна ознака, що відрізняє "радянську людину". Чого там тільки не лежало? Продукти, будівельні матеріали, велосипеди, старі меблі, непотрібний посуд... Цей список можна продовжувати довго.
Звичка складувати на балконі мотлох - це вже пережиток минулого. Зараз в тренді вільні по простору балкони. Оздоблювати цю ділянку квартири склом вже теж вважається поганим тоном.
Балкони з купою мотлоху - погана звичка з СРСР (фото: Twitter)
Природно, зараз весь світ за усвідомлене споживання. І ніхто не говорить про те, що кожну річ потрібно відразу викидати.
Але в Радянському Союзі доходило до абсурду і стару річ могли лагодити нескінченно. Наприклад, раніше побачити гардероб весь в латках було не рідкістю.
Також лагодилися електроприлади, які могли бути просто небезпечні для оточуючих.
В СРСР вважали, що можна полагодити все (фото: mirovich.media)
Раніше ми писали про те, чому в СРСР садили тополі в кожному дворі.