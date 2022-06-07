Эти три причины отобьют у вас желание спать с мокрыми волосами: вы удивитесь, но это опасно!

Сон с мокрыми волосами может привести к очень печальным последствиям - от различных заболеваний кожи на голове до выпадения волос.

1. Рост бактерий

Когда вы спите на мокрых волосах, особенно, если они у вас густые и длинные - тепло от вашей головы и вода создают влагу. А это идеальная среда для возникновения различных микроорганизмов, которые начинают быстро размножать бактерии и грибки - на подушке, волосах и коже головы.

2. Грибковые инфекции

Сон с мокрыми волосами может увеличить риск возникновения грибковых инфекций кожи головы. Одним из таких грибков, которые могут расти в это влажной среде - Malassezia. От этого грибка появляется большое количество перхоти или дерматит.

3. Выпадение волос

Мокрые волосы более хрупкие и ломкие, поэтому они более склонны к посеченным кончикам. Перекидывание мокрых волос, когда вы поворачиваетесь во сне, может вызвать трение. А это сделает ваши волосы еще более восприимчивыми к ломкости.

Поэтому постарайтесь перед сном обязательно подсушить волосы феном или естественным путем. Выбирайте полотенца, которые быстро впитывают воду, а наволочки смените на шелковые - они уменьшают трение.