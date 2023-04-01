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Три ознаки, що людині на роду написано бути багатою

Як визначити багатство (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Виявляється, що схильність до успіху і багатства може бути закладена в людині прямо від народження. Існує три ознаки, за якими можна це виявити, і вони вже "написані" на вашому тілі.

Які саме - читайте нижче в матеріалі Styler.

Подивіться на свої руки

Кажуть, що з погляду хіромантії люди народжуються з певною схильністю до багатства.

Першою ознакою схильності до багатства вважають довгий мізинець. Він має бути вище лінії першого верхнього згину безіменного пальця.

Друга ознака - коли при стисканні руки в кулак між пальцями немає щілин. Кажуть, що у людини з такими руками гроші не "витікатимуть крізь пальці".

Лінія успіху може вказати, в якому віці людина стане багатою

Третя ознака схильності до багатства - чітко виражена лінія успіху (та, що йде до середини середнього пальця).

Лінія успіху має бути чітко виражена (фото: Styler)

Однак якщо лінія успіху закінчується виделкою або тризубом, багатство прийде до людини лише на старості.

Тим не менш, пам'ятайте, що успіх і багатство нізвідки не візьмуться. Для цього треба багато працювати, в першу чергу, над розвитком себе і своїх здібностей.

Раніше ми писали, коли і як треба мити вікна у домі, щоб впустити щастя і багатство для себе і родини.

Також читайте, чому насправді не можна їсти з ножа.

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