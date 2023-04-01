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Три признака, что человеку на роду написано быть богатым

Как определить богатство (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, что склонность к успеху и богатству может быть заложена в человеке прямо с рождения. Существует три признака, по которым можно это обнаружить, и они уже написаны на вашем теле.

Какие именно - читайте ниже в материале Styler.

Посмотрите на свои руки

Говорят, с точки зрения хиромантии люди рождаются с определенной склонностью к богатству.

Первым признаком склонности к богатству считают длинный мизинец. Он должен быть выше линии первого верхнего сгиба безымянного пальца.

Второй признак - когда при сжатии руки в кулак между пальцами нет щелей. Говорят, что у человека с такими руками деньги не будут "вытекать сквозь пальцы".

Линия успеха может указать, в каком человек станет богатым

Третий признак склонности к богатству - четко выраженная линия успеха (идущая к середине среднего пальца).

Линия успеха должна быть отчетливо выражена (фото: Styler)

Однако если линия успеха заканчивается вилкой или трезубцем, богатство придет к человеку только к старости.

Тем не менее, помните, что успех и богатство ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно много работать, прежде всего, над развитием себя и своих способностей.

Раньше мы писали, когда и как нужно мыть окна в доме, чтобы впустить счастье и богатство для себя и семьи.

Также читайте, почему на самом деле нельзя есть из ножа.

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