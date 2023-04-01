Три признака, что человеку на роду написано быть богатым

Посмотрите на свои руки

Говорят, с точки зрения хиромантии люди рождаются с определенной склонностью к богатству.

Первым признаком склонности к богатству считают длинный мизинец. Он должен быть выше линии первого верхнего сгиба безымянного пальца.

Второй признак - когда при сжатии руки в кулак между пальцами нет щелей. Говорят, что у человека с такими руками деньги не будут "вытекать сквозь пальцы".

Линия успеха может указать, в каком человек станет богатым

Третий признак склонности к богатству - четко выраженная линия успеха (идущая к середине среднего пальца).

Линия успеха должна быть отчетливо выражена (фото: Styler)

Однако если линия успеха заканчивается вилкой или трезубцем, богатство придет к человеку только к старости.

Тем не менее, помните, что успех и богатство ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно много работать, прежде всего, над развитием себя и своих способностей.