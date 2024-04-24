Три ознаки на ногах, які свідчать про важку хворобу, яку називають "тихим вбивцею"

Про яку важку хворобу це може символізувати, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Express.

Високий рівень холестерину

Якщо у вас високий рівень холестерину, який також відомий як гіперхолестеринемія, це означає, що у вашій крові занадто багато жирової речовини, яка й називається холестерином. Хоча спочатку це може не викликати жодних неприємностей, з часом це може підвищити ризик низки серйозних проблем зі здоров’ям.

Холестерин може накопичуватися в артеріях, що призводить до закупорки, що перешкоджає проходженню крові. Це основний фактор ризику серцево-судинних захворювань, які є основною причиною смерті в усьому світі, спричиняючи майже 18 мільйонів смертельних випадків щорічно.

Але тривожно високий рівень холестерину часто є безсимптомним станом, що дає йому назву "тихого вбивці".

Більшість людей не зрозуміють, що у них високий рівень холестерину, доки не отримають невідкладну медичну допомогу або якщо рівень не перевірить лікар.

Високий рівень холестерину зазвичай не викликає симптомів. Дізнатися про це можна лише за допомогою аналізу крові. Однак є кілька ознак, які можуть врятувати життя, якщо їх помітити вчасно.

Тривожні ознаки захворювання на ногах

Випадання волосся на ногах

Ламкі, повільно зростаючі нігті на ногах

Виразки на ногах, які не загоюються.

Якщо ваші симптоми розвиваються швидко або раптово погіршуються, це може бути ознакою серйозної проблеми, яка вимагає негайного лікування.

У деяких людей під час ходьби з’являється біль у ногах, який зазвичай зникає після кількох хвилин відпочинку.

Біль може варіюватися від легкого до сильного і зазвичай зникає через кілька хвилин, коли ви даєте кінцівкам відпочинок. Часто уражаються обидві ноги одночасно, хоча біль може бути сильнішим в одній з них.

Інші симптоми підвищеного рівня холестерину