Три признака на ногах, свидетельствующих о тяжелой болезни, которую называют "тихим убийцей"

Иногда некоторые тревожные признаки на ваших ногах могут свидетельствовать о наличии заболевания.

О какой тяжелой болезни это может символизировать, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Express.

Высокий уровень холестерина

Если у вас высокий уровень холестерина, также известный как гиперхолестеринемия, это означает, что в вашей крови слишком много жирового вещества, которое и называется холестерином. Хотя поначалу это может не вызвать никаких неприятностей, со временем это может повысить риск серьезных проблем со здоровьем.

Холестерин может накапливаться в артериях, что приводит к закупорке, препятствующей прохождению крови. Это основной фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смерти во всем мире, вызывая почти 18 миллионов смертельных исходов ежегодно.

Но тревожно высокий уровень холестерина часто является бессимптомным состоянием, дающим ему название "тихого убийцы".

Большинство людей не поймут, что у них высокий уровень холестерина до тех пор, пока не получат неотложную медицинскую помощь или если уровень не проверит врач.

Высокий уровень холестерина обычно не вызывает симптомов. Узнать это можно только с помощью анализа крови. Однако есть несколько признаков, которые могут спасти жизнь, если их заметить вовремя.

Тревожные признаки заболевания на ногах

Выпадение волос на ногах

Ломкие, медленно растущие ногти на ногах

Не заживающие язвы на ногах.

Если ваши симптомы развиваются быстро или внезапно ухудшаются, это может являться признаком серьезной проблемы, требующей немедленного лечения.

У некоторых людей при ходьбе появляется боль в ногах, которая обычно исчезает после нескольких минут отдыха.

Боль может варьироваться от легкой до сильной и обычно исчезает через несколько минут, когда вы даете конечностям отдых. Часто поражаются обе ноги одновременно, хотя боль может быть сильнее в одной из них.

Другие симптомы повышенного уровня холестерина