Три признака, которые указывают, что ваша психика крайне истощена

Все больше украинцев впадает в депрессивное состояние, ведь психике крайне трудно справиться с жестоким реалиями войны. Проблемы с ментальным здоровьем влияют и на физическое самочувствие. Чем дольше в таком состоянии человек находится, тем труднее его вывести из него.

О том, какие признаки указывают на то, что у человека истощена психика, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию психолога Лианы Бенько в Instagram .

Утрата удовольствия от любимых дел, вещей и людей

"Если обычно вы с удовольствием встречались с друзьями, коллегами, родственниками, вам всегда было о чем поговорить и чем заняться вместе, то сейчас вы просто избегаете их общества. Вас раздражает ваше окружение, любимые дела и хобби не доставляют удовольствия", - объясняет психолог.

Человек обычно находит отговорки типа: "у меня куча дел", "плохо чувствую себя, пожалуй, болею", "не могу встретиться, потому что ребенок заболел/канализацию прорвало/нужно помочь родителям и т. д."

"За всеми этими отмазками скрывается единственная правда: "Извини, у меня нет сил и желания видеться с тобой", - говорит Бенько.

Постоянное чувство усталости

"Просыпаясь утром, вы уже устали, как будто и не отдыхали совсем. Нет сил идти на работу, собрать детей в школу, выгулять собаку, приготовить себе вкусный завтрак. Даже такой банальный ритуал, как чистка зубов, требует сверхусилия", - отмечает психолог.

Вы удалились от близких

"Между вами и вашей семьей - стена. Посмотреть вместе фильм, помочь ребенку с уроками, поинтересоваться, как прошел день у вашего партнера - все это становится невозможным из-за сильной эмоциональной ямы, в которой вы оказались", - говорит эксперт.

Хуже всего, что люди (даже близкие) считывают это, как лень, эгоизм, прокрастинацию, незаинтересованность в отношениях. Они не понимают, почему вы не уделяете им достаточно внимания, обижаются, начинают удаляться. Они не понимают, что у вас буквально ни на что нет сил.

"Если вы узнали себя хотя бы в одном из трех пунктов - не медлите. Подобные долговременные состояния могут вызвать необратимые процессы в психике, которые будут негативно влиять на вас и ваших родных на остальную жизнь. Позаботьтесь заранее о своей психике и психологическом здоровье, от этого зависит качество вашей жизни", - призывает психолог.