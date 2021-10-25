Эти три органа страдают от COVID больше всего: вирусолог назвал их

Медик объяснил, что на всех этих трех органах находится большое количество рецепторов, что делает их уязвимыми. Из-за болезни нарушаются многие процессы и состояние микробиоты, а это негативно влияет на иммунитет.

Печень стоит на третьем месте по поражению при коронавирусной инфекции, подчеркнул врач.

Для того, чтобы избежать тяжелого течения болезни - стоит сделать прививку от коронавируса. В этом мнении сходятся большинство врачей.

Отметим, что в Украине за последние сутки подтвердили 14 634 новых COVID-случая. Больше всего новых заражений в Харьковской, Одесской и Житомирской областях.

А за все время пандемии в Украине заболели - 2 784 039 человек; выздоровели - 2 380 374 человека; летальных случаев - 64 202.