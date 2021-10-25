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Ці три органи страждають від COVID найбільше: вірусолог назвав їх

Автор: Людмила Жукова

Коронавірус дуже сильно впливає на легені, бо в них присутня величезна кількість рецепторів, на яких вірус розмножується. Також інфекція б'є по нирках і печінці.

Про це розповів лікар-Вірусолог Євген Тімаков, пише "Комсомольска правда".

Медик пояснив, що на всіх цих трьох органах знаходиться велика кількість рецепторів, що робить їх уразливими. Через хворобу порушуються багато процесів і стан мікробіоти, а це негативно впливає на імунітет.

Печінка стоїть на третьому місці по ураженню при коронавірусній інфекції, підкреслив лікар.

Для того, щоб уникнути важкого перебігу хвороби - варто зробити щеплення від коронавірусу. У цій думці сходяться більшість лікарів.

Зазначимо, що в Україні за останню добу підтвердили 14 634 нових COVID--випадки. Найбільше нових заражень у Харківській, Одеській та Житомирській областях.

А За весь час пандемії в Україні захворіли - 2 784 039 осіб; одужали - 2 380 374 особи; летальних випадків - 64 202.

Як ми раніше писали, український лікар попередив про колапс через коронавірус.

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