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Три найшкідливіші продукти для серця, якими зловживає кожен із нас. Ось список

Які продукти шкодять серцево-судинній системі (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Високий рівень холестерину називають "тихим вбивцею", адже він збільшує ризики серйозних проблем зі здоров’ям, починаючи від серцевих захворювань і закінчуючи інсультами. Деяка їжа здатна збільшити рівень холестерину, але є й продукти, які допомагають контролювати його вміст у крові.

Про те, від яких продуктів краще відмовитись та яка є здорова альтернатива, пише Express.

М'ясо

"М’ясо, безумовно, найбільше впливає на споживання насичених жирів у нашому раціоні, але шкодять не всі його види. Оброблене м’ясо, таке як жирний бекон, ковбаси, гамбургери, м’ясні консерви і жирне червоне м’ясо є найгіршими для здоров'я",- розповіла дієтолог Лін Гартон.

Попри те, що нежирне червоне м’ясо можна споживати в помірних кількостях, тим, хто раніше страждав від серцево-судинних захворювань, варто бути обережними.

Слід налягати на рибу, бобові, птицю - вони не обтяжують артерії.

"Відмовитися від м’яса раз на тиждень - це чудовий спосіб покращити здоров’я вашого серця", - радить Гартон.

Їжа на винос і фастфуди

Вживання великої кількості їжі на винос і фастфуду може збільшити споживання насичених жирів, а також солі, що, своєю чергою, підвищує ризик проблем із серцем, таких як інфаркт або інсульт.

"Навіть куплені в магазині готові страви можуть містити багато насичених жирів і солі, залежно від інгредієнтів. Проблема в тому, що часто ви не знаєте, з чого приготували їжу", - зазначає дієтолог.

Вона радить відмовитись від їжі на винос. Краще готувати вдома самостійно, щоб точно знати, що входить у склад страви.

Їжа із фастфудів призводить до високого рівня холестерину (фото: Freepik)

Масло

Майже дві третини жиру у маслі - це насичені жири. Потрібно бути обережними з продуктами, які містять масло. Сюди входять - тістечка, торти, печиво та пудинги.

"Замініть здобні продукти на пироги з картоплею та овочами/пісним м’ясом. А також замість масла, спредів та олії з високим вмістом насичених жирів вживайте оливкову, рапсову, соняшникову та соєву олії, а також жирні спреди, виготовлені з них", - радить експерт.

Раніше ми розповідали про те, які харчові звички руйнують ваше тіло після 30 років.

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