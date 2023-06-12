Три самых вредных продукта для сердца, которыми злоупотребляет каждый из нас. Вот список

Мясо

"Мясо, безусловно, больше всего влияет на употребление насыщенных жиров в нашем рационе, но вредят не все его виды. Обработанное мясо, такое как жирный бекон, колбасы, гамбургеры, мясные консервы и жирное красное мясо являются худшими для здоровья", - рассказала диетолог Линн Гартон.

Несмотря на то, что нежирное красное мясо можно употреблять в умеренных количествах, тем, кто раньше страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями, следует быть осторожными.

Нужно налегать на рыбу, бобовые, птицу - они не отягощают артерии.

"Отказаться от мяса раз в неделю - это отличный способ улучшить здоровье вашего сердца", - советует Гартон.

Еда на вынос и фастфуды

Употребление большого количества пищи на вынос и еды с фастфудов могут увеличить употребление насыщенных жиров, а также соли, что в свою очередь повышает риск проблем с сердцем, таких как инфаркт или инсульт.

"Даже купленные в магазине готовые блюда могут содержать много насыщенных жиров и соли в зависимости от ингредиентов. Проблема в том, что часто вы не знаете, из чего приготовили еду", - отмечает диетолог.

Она советует отказаться от еды на вынос. Лучше готовить дома самостоятельно, чтобы точно знать, что входит в состав блюда.

Пища из фастфудов приводит к высокому уровню холестерина (фото: Freepik)

Сливочное масло

Почти две трети жира в сливочном масле - это насыщенные жиры. Нужно соблюдать осторожность с продуктами, содержащими сливочное масло. Сюда входят - пирожные, торты, печенье и пудинги.

"Замените сдобные продукты на пироги с картофелем и овощами/постным мясом. А также вместо сливочного масла, спредов и растительного масла с высоким содержанием насыщенных жиров употребляйте оливковое, рапсовое, подсолнечное и соевое масло, а также жирные спреды, изготовленные из них", - советует эксперт.