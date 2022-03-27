Три лайфхака на каждый день: как избежать психологической и информационной усталости

В условиях войны нужно особенно заботливо относиться к своему психологическому состоянию.

Атрибут-упоминание о мирном дне

Первое, что нам нужно для того, чтобы не "выгореть" – упоминание о мирном времени, песни, цветы, все, что нас связывает с миром. Это профилактика выгорания.

"Переживание стресса имеет разные этапы. У нас был этап активизации, адаптации, в состоянии острого стресса мы не замечаем усталости. Все резервы нацелены на выживание. В таком состоянии мы не чувствуем, что нам нужно в туалет, спать или есть. И сами тогда мы истощаемся. И надо не допустить этого, поскольку это будет влиять на психику и на то, сможем ли мы в таком состоянии оказать помощь другим", - советует Ройз.

Информационный детокс

Психолог советует не перенасыщать себя негативными новостями, не репостить кадры событий, которые невозможно смотреть без чувств.

"Нужно отвлекаться на позитивные моменты: по возможности, поддерживать контакты со старыми друзьями и знакомыми, не забывать о тех вещах, которые могут поднять настроение и уровень юмора", - подчеркнула специалист.

Культивировать мечты о будущем

Жизнь обязательно будет продолжаться, а мы должны задуматься, чем мы будем заниматься в первую очередь, когда закончится война. У нас должны быть силы, чтобы отстроить Украину.

Стоит помнить о том, что война закончится и очень важно, в каком психологическом состоянии мы придем к мирным дням. Нужно поддерживать родных и близких, заботиться о себе, о детях.