Три лайфхаки на кожен день: як уникнути психологічної та інформаційної втоми

Багато українців зараз відчувають сильну психологічну та емоційну втому в умовах війни. Постійний моніторинг новин, тривожність, напруга, страх – це перевантажує нервову систему по максимуму.
Справитися з такою втомою можна за допомогою трьох лайфхаків. Про них розповіла психолог Світлана Ройз.
В умовах війни потрібно особливо дбайливо ставитися до свого психологічного стану.
Перше, що нам потрібно для того, щоб не "вигоріти" – згадка про мирний час, пісні, квіти, все, що нас пов'язує зі світом. Це профілактика вигорання.
"Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації, в стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. Всі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємося. І треба не допустити цього, оскільки це буде впливати на психіку і на те, чи зможемо ми в такому стані надати допомогу іншим", - радить Ройз.
Психолог радить не перенасичувати себе негативними новинами, не репостити кадри подій, які неможливо дивитися без почуттів.
"Потрібно відволікатися на позитивні моменти: по можливості, підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій і рівень гумору", - підкреслила фахівець.
Життя обов'язково триватиме, а ми повинні задуматися, чим ми будемо займатися в першу чергу, коли закінчиться війна. У нас повинні бути сили, щоб відбудувати Україну.
Варто пам'ятати про те, що війна закінчиться і дуже важливо, в якому психологічному стані ми прийдемо до мирних днів. Потрібно підтримувати рідних і близьких, піклуватися про себе, про дітей.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таке "вина вижив" і як вона проявляється.
А також розповідали про те, що психологи дали поради про те, як повернути почуття безпеки під час війни.
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