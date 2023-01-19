Три копійчані засоби від плісняви в оселі: ви забудете про чорні стіни

Появу плісняви в оселі провокують висока вологість, недостатня вентиляція, слабке опалення та інші фактори. Дехто безрезультатно бореться з грибком роками, але є способи, які допоможуть позбутися від чорних стін.

Про це читайте нижче в матеріалі Styler.

Столовий оцет

Цей засіб допоможе швидко вбити грибок. Для цього вам знадобиться губка для посуду, якою треба обробити уражені ділянки, після чого промити їх водою і дати висохнути.

Звісно, знадобиться гарне провітрювання і достатнє опалення, щоб стіни швидко висохли і запах оцту вивітрився.

Фурацилін

Цей аптечний засіб так само ефективний від грибка. Вам знадобиться розтовкти кілька таблеток фурациліну, розчинити його у воді. А далі діяти треба за схемою: обробили – просушили – обробили ще раз.

Білизна

Популярний і дешевий відбілювач допоможе позбутися від плісняви. Нанесіть білизну на губку і протріть уражені поверхні. Потім просушіть – запах хлору вивітриться, а грибок зникне.

Важливо

Після того як ви обробите поверхню тим чи іншим способом, важливо знизити фактори ризику появи плісняви: знизити вологість, встановити вентиляцію, провести додаткове опалення у це приміщення. Інакше є ризик, що пліснява знову повернеться.