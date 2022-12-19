Три копійчані способи, які захистять взуття від промокання взимку

Що зробити, аби взуття не намокало

Спершу потрібно перевірити, чи немає дефектів у підошві, через які може потрапляти волога. Це можуть спричиняти також і неякісні шви. У такому випадку варто віднести чоботи чи черевики у майстерню, щоб виправити недоліки.

Якщо таких недоліків не знайшли, тоді очистьте пару від бруду чи піску та підготуйте для обробки. Звичайно можна скористатися магазинними засобами, які відштовхують воду, але якщо таких нема, тоді скористайтесь наступними методами.

Просочування розчином із парафіну

Змішайте 1 чайну ложку тертого парафіну із 100 мілілітрами бензину до запальничок. Парафін має повністю розчинитися.

Змочіть ватний диск в у розчині та обробіть їм непомітну ділянку взуття. Якщо ніяких змін немає - виконайте це з усією поверхнею черевик. Залиште взуття на ніч, а потім використовуйте за призначенням.

Змастіть взуття сумішшю олій

Цей метод підійде для взуття із натуральної і штучної шкіри. Змішайте по 2 чайні ложки рицинової, більш відомої як касторової та лляної олії. Додайте 100 грамів натертого парафіну. Усе разом нагрійте на водяній бані до повного розчинення парафіну.

Змастіть сумішшю взуття, але не надто рясно - від великої кількості "касторки" черевики можуть стати жорсткими.

Залиште взуття на 6-8 годин при кімнатній температурі, аби суміш висохла. Тоді можете не переживати, що на прогулянці у них намокнуть ноги.

Натріть пару парафіном або воском

Непоганою альтернативою є також нанесення парафіну чи воску без додаткових складників.

Натріть цими засобами чоботи чи черевики, а тоді просушіть феном. Такий метод допоможе вам забути про промоклі ноги.

Важливо пам'ятати, що стеаринові свічки не можна для цього використовувати - в складі стеарину багато жирних кислот, а вони від вологи не захищають.