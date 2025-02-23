Їжа для спокою: топ-3 головні продукти, які знімають стрес

Темний шоколад

Шоколад - один із найкращих натуральних засобів проти стресу. Він містить магній, який допомагає зменшити тривожність та покращує роботу нервової системи. Крім того, вживання шоколаду сприяє виробленню серотоніну — гормону «щастя». Всього кілька квадратиків якісного темного шоколаду здатні підняти настрій та надати енергії.

Авокадо

Авокадо багате на корисні жири, зокрема омега-3 жирні кислоти, які позитивно впливають на нервову систему. Вони допомагають знизити рівень стресу, покращують концентрацію та сприяють загальному емоційному благополуччю. Додайте авокадо до салатів або приготуйте гуакамоле — це не лише корисно, а й смачно!

Жирні сорти риби

Лосось, скумбрія, оселедець і сардини - це чудові джерела омега-3 жирних кислот і вітаміну D. Вони сприяють зниженню рівня кортизолу (гормону стресу) і покращують настрій. Якщо ви не вживаєте рибу, можна отримати ці корисні речовини з волоських горіхів, насіння чіа, льону та морських водоростей.

Додамо, що регулярне вживання цих продуктів допоможе підтримати баланс нервової системи та покращити самопочуття. Дбайте про своє здоров’я, додаючи корисні продукти до раціону.