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Три головні причини, які руйнують найміцніші стосунки

Чому руйнуються стосунки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Навіть стосунки, які колись були ніжними, трепетними і міцними, не витримають, коли з'являться такі руйнівники, як критика, контроль, знецінення, ігнорування проблем і невміння говорити й слухати.

Про це пише Telegram-канал Краса. Здоров'я. Стосунки.

Контроль

Коли партнери починають контролювати один одного, з’являються заборони на заняття улюбленою справою, зустрічі з друзями, родичами, вони починають обмежувати свободу коханої людини.

Будь-яка людина має право на особистий простір. Якщо ваш партнер цього не розуміє, і потребує звіту - з ким, де, коли ви були, у ваших стосунках реальна проблема.

Критика

Кажуть, що критика не завжди буває корисною. Насправді, не буває корисної критики. Партнерам краще підкреслювати хороше один в одному, а не вишукувати та зосереджуватись на поганому.

Критика у стосунках не може бути конструктивною. Вона ображає та принижує партнера, налаштовуючи проти кохану людину.

Ігнорування проблем

Багато шкоди стосункам приносить позиція, коли партнери свідомо "не помічають", що в стосунках щось йде не так, заплющують очі на явні протиріччя, не обговорюють спільні плани на майбутнє.

Не варто думати, що воно "якось саме минеться". Наявні проблеми лише будуть накопичуватися, поки не перетворяться на величезний сніговий ком, який і зруйнує ваші стосунки.

Раніше ми писали, як зрозуміти, що у ваших стосунках справжнє кохання.

Крім того читайте про 6 нетипових причин, які щодня руйнують стосунки.

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