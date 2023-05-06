Три головні правила догляду за орхідеями, без яких вони зачахнуть

Орхідеї будуть гарно квітнути і нарощувати блискуче зелене листя, якщо за ними правильно доглядати.

Про те, як це робити, розповіла блогерка з TikTok Світ орхідей.

Достатня кількість світла

Орхідеї люблять багато світла, особливо в період, коли викидають квітконоси. Але пам’ятайте, що від сонця (особливо у літній час) рослини треба притіняти. Інакше на листочках утворяться опіки і їх доведеться видалити.

Врегульований полив

Правильно поливайте орхідеї. Квіти треба зволожувати, коли коріння стає сірого кольору. Поки воно зелене – робити цього не варто.

Поливайте орхідеї із замочуванням, зануривши у відстояну воду кашпо на одну третину. Через 2-3 години вийміть з води і поверніть квітку на місце.

Підживлення

Підживлювати орхідеї треба, щоб квітконоси були більш розгалужені. Робити підживлення треба в період вегетації – коли рослина починає випускати квітконоси. Але під час цвітіння (або коли є бутони) робити це не можна, адже орхідея просто скине квіти.

Квітникарка рекомендує придбати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива і гарно перемішайте.

Поливати з добривом треба із "замочуванням", як і при звичайному поливі.