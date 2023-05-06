Три головні правила догляду за орхідеями, без яких вони зачахнуть
Орхідеї будуть гарно квітнути і нарощувати блискуче зелене листя, якщо за ними правильно доглядати.
Про те, як це робити, розповіла блогерка з TikTok Світ орхідей.
Достатня кількість світла
Орхідеї люблять багато світла, особливо в період, коли викидають квітконоси. Але пам’ятайте, що від сонця (особливо у літній час) рослини треба притіняти. Інакше на листочках утворяться опіки і їх доведеться видалити.
Врегульований полив
Правильно поливайте орхідеї. Квіти треба зволожувати, коли коріння стає сірого кольору. Поки воно зелене – робити цього не варто.
Поливайте орхідеї із замочуванням, зануривши у відстояну воду кашпо на одну третину. Через 2-3 години вийміть з води і поверніть квітку на місце.
Підживлення
Підживлювати орхідеї треба, щоб квітконоси були більш розгалужені. Робити підживлення треба в період вегетації – коли рослина починає випускати квітконоси. Але під час цвітіння (або коли є бутони) робити це не можна, адже орхідея просто скине квіти.
Квітникарка рекомендує придбати "Витяжку з біогумусу". Поливають з періодичністю: 2-3 рази з добривом, потім простою водою. Розчиніть у 4 літрах води 1 ковпачок (50 мл) добрива і гарно перемішайте.
Поливати з добривом треба із "замочуванням", як і при звичайному поливі.
Раніше ми писали, які дві речі не можна робити з орхідеєю, щоб вона не скинула квіти.
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