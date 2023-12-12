Три головні помилки, які ми робимо при догляді за волоссям

Три головні помилки у догляді за волоссям

Лягаємо спати із мокрим волоссям. Коли волосся вологе, воно дуже легко травмується. Під час сну ми крутимось і можемо легко його травмувати. Також не можна лягати спати із мокрим волоссям людям із себорейним дерматитом, екземою, псоріазом - їх шкіра голови аж до ранку буде вологою, що буде спричиняти запаленню та загостренню хвороби.

Наносимо маску (яка не призначена для цього) або бальзам на шкіру голови. Будь-які маски або бальзами, які не підходять для шкіри голови будуть створювати плівку на поверхні. Це буде приводити до жирності та лупи.

Під час миття голови, "перемо" волосся із шампунем. Піни, яка буде стікати із прикореневої зони достатньо для того, щоб очистити стрижні волосся. Якщо ви будете їх додатково "прати" - це приведе до ламкості та сухості.

Головні пломилки під час догляду за волоссям (фото: Freepik)

Які помилки є найпоширенішими у догляді за волоссям

Привчання шкіри голови до рідкого миття

Для того, щоб шкіра була здоровою і фізіологічно була чистою, треба слідкувати за гормональним фоном, кількістю випитої води та харчуванням.

"Якщо ви будете рідко мити голову, це тільки загострить шкірні захворювання, або приведе до них. Памʼятайте, що ваша шкіра голови є вивідною системою організму. Зверніться до трихолога, для того, щоб дізнатися ваш тип шкіри голови, підібрати шампунь та визначитися із кількістю разів миття на тиждень" - зауважила Юлія.

Закривати очі на проблему, думаючи, що воно "якось само пройде".

Зазвичай будь-яка проблема, або дискомфорт може казати про серйозний внутрішній дисбаланс. І, як це не дивно, буде звучати, найперше вони проявляться на шкірі голови, на кількості волосяних юнітів, на товщині стрижня. Тому не нехтуйте, а звертайтеся до трихолога.

Фарбувати волосся без нанесення захисту для шкіри голови.

Будь-яке фарбування - це хімічний процес. І якщо все життя із місяця в місяць фарбуватися без захисту, можна легко отримати алергію (навіть, якщо ви фарбуєтеся безаміачною фарбою! До її складу також входять хімічні елементи, які шкодять епідермісу та водноліпідній мантії.

"Я завжди кажу - спробуйте нанесіть собі фарбу на обличчя, після цієї маніпуляції ви навряд забажаєте це повторити", - розповыдає спеціаліст.

Наносити різноманітні олії, які рекомендує гугл на шкіру голови.

Юлія ділиться, що у неї є багато клієнтів, які так робили й заробили собі жирну лупу, не отримали результат і втратили свій час.

Наносити захисні спреї та олії після сушіння волосся феном, а не до.

"Коли я питаю, навіщо клієнти так роблять, отримую відповідь, що волосся виглядає сухим, тому я наношу олію. Запамʼятайте, що спреї та олії наносяться до сушіння, для того, щоб зробити захисний шар від гарячого фену і дозволити легко розчісуватися не травмуючи волосся" - каже трихолог.

Коли жінки звертаються за допомогою

За словами Юлії, зазвичай, це відбуається тоді, коли вже опускаються руки, тоді вони приходять і бажають отримати професійну консультацію та підбір доглядових засобів