Три главные ошибки, которые мы совершаем при уходе за волосами

Три главные ошибки в уходе за волосами

Ложимся спать с мокрыми волосами. Когда волосы влажные, они очень легко травмируются. Во время сна мы крутимся и можем его легко травмировать. Также нельзя ложиться спать с мокрыми волосами людям с себорейным дерматитом, экземой, псориазом – их кожа головы вплоть до утра будет влажной, что будет вызвать воспаление и обострение болезни.

Наносим маску (не предназначенную для этого) или бальзам на кожу головы. Любые маски или бальзамы, не подходящие для кожи головы, будут создавать пленку на поверхности. Это будет приводить к жирности и перхоти.

Во время мытья головы, "стираем" волосы с шампунем. Пены, которая будет стекать из прикорневой зоны, достаточно для того, чтобы очистить стержни волос. Если вы будете их дополнительно "стирать" - это приведет к ломкости и сухости.

Главные пломилки во время ухода за волосами (фото: Freepik)

Какие ошибки наиболее распространены в уходе за волосами

Приучение кожи головы к жидкой мойке

Для того, чтобы кожа была здоровой и физиологически чистой, нужно следить за гормональным фоном, количеством выпитой воды и питанием.

Если вы будете редко мыть голову, это только обострит кожные заболевания, или приведет к ним. Помните, что ваша кожа головы является выводной системой организма. раз мытье в неделю" - отметила Юлия.

Закрывать глаза на проблему, думая, что оно "как-то само пройдет".

Обычно любая проблема или дискомфорт может говорить о серьезном внутреннем дисбалансе. И, как ни странно, будет звучать, прежде всего они проявятся на коже головы, на количестве волосяных юнитов, на толщине стержня. Поэтому не пренебрегайте, а обращайтесь к трихологу.

Красить волосы без нанесения защиты для кожи головы.

Любая покраска - это химический процесс. И если всю жизнь из месяца в месяц краситься без защиты, можно легко получить аллергию (даже если вы краситесь безаммиачной краской! В ее состав также входят химические элементы, которые вредят эпидермису и воднолипидной мантии.

"Я всегда говорю – попробуйте нанесите себе краску на лицо, после этой манипуляции вы вряд ли захотите это повторить", - рассказывает специалист.

Наносить всевозможные масла, которые рекомендует гугл на кожу головы.

Юлия делится, что у нее много клиентов, которые так делали и заработали себе жирную лупу, не получили результат и потеряли свое время.

Наносить защитные спреи и масла после сушки волос феном, а не до.

"Когда я спрашиваю, зачем клиенты так делают, получаю ответ, что волосы выглядят сухими, поэтому я наношу масло. - говорит трихолог.

Когда женщины обращаются за помощью

По словам Юлии, это обычно происходит тогда, когда уже опускаются руки, тогда они приходят и желают получить профессиональную консультацию и подбор уходных средств.