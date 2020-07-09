Три года ада: семья сбитой в ДТП девочки добилась наказания для убийцы

Семья погибшей 13-летней Анны Шевчук спустя три года добилась наказания для убийцы их дочери. Девочку возле ее дома в селе Тарасовка сбил 47-летний водитель ВАЗ. В это время с Аней находилась ее сестра. На ее глазах автомобиль наехал на девочку и ее отбросило всю в крови от машины.

Виновный в ДТП Станислав Сторожик вел себя нагло и вызывающе, он не осознавал, что навсегда отобрал жизнь у юной девочки. Он набросился на мать ребенка с обвинениями, на что женщина пообещала себе во что бы то ни стало наказать убийцу ее дочери.

Как пишет "Обозреватель", дело все время пытались замять. Следователь в течение двух месяцев не признавал потерпевшей Людмилу Шевчук, а свидетельства сестры Алены переписывал семь раз. По словам защиты пострадавших, в следствии наблюдались грубые ошибки.

"Спустя рукава была сделана схема ДТП. Не было даже отображено место россыпи стекла с фары машины Сторожика, а ведь оно свидетельствует о месте столкновения. У водителя не был взят анализ на наркотические вещества, хотя инструкция четко говорит, что нужно было исследовать на состояние алкогольного, наркотического или психотропного опьянения. От водителя не было запаха, но, по словам матери Ани, у него был одурманенный вид. Может это такая шоковая реакция после смертельного ДТП, но могли быть и наркотики – сейчас этого уже не узнать", – рассказала адвокат.

Сам Сторожик чувствовал себя безнаказанным, он даже во время заседаний угрожал матери погибшей девочки.

На последнем заседании в Киевском апелляционном суде матери было очень тяжело.

"Сторожик улыбался, фотографировал меня и куда-то пересылал… А когда ему дали последнее слово, то сказал: "Я не могу понять, за что мне впаяли восемь лет? Мне уже три года нервы треплют!" - цитирует женщина его слова.

Виновник ДТП провоцировал мать девочки в суде (YouTube)

После угроз убийцы женщина обратилась в полицию, но ход делу так и не дали.

"Когда убийца моей дочечки угрожал мне в суде, говорил, что я получу свое, я обратилась в полицию. Но в Боярке, в Киево-Святошинском отделе полиции, мне сказали: "Ну, вы же живая. Все с вами нормально". Ход моему заявлению так и не дали", – уточнила Людмила.

Сейчас убийца находится на свободе - дома. Еще суд первой инстанции перевел его на ночной домашний арест, а апелляционный не продолжил эту меру пресечения, так как прокурор не подавал ходатайство.

Как мы ранее писали, семья под Киевом уже год не может наказать виновника гибели их дочери в ДТП.