Три роки пекла: родина збитої в ДТП дівчинки домоглася покарання для вбивці

Сім'я загиблої 13-річної Ганни Шевчук через три роки домоглася покарання для вбивці їх дочки. Дівчинку біля її будинку в селі Тарасівка збив 47-річний водій ВАЗ. В цей час з Анею перебувала її сестра. На її очах автомобіль наїхав на дівчинку та її відкинуло всю в крові від машини.

Винний у ДТП Станіслав Сторожик вів себе нахабно і зухвало, він не усвідомлював, що назавжди відібрав життя у юної дівчинки. Він накинувся на матір дитини з обвинуваченнями, на що жінка пообіцяла собі в що б те не стало покарати вбивцю її дочки.

Як пише "Обозреватель", справа весь час намагалися зам'яти. Слідчий протягом двох місяців не визнавав потерпілої Людмилу Шевчук, а свідчення сестри Олени переписував сім разів. За словами захисту постраждалих, в слідстві спостерігалися грубі помилки.

"абияк була зроблена схема ДТП. Не було навіть відображено місце розсипу скла фари машини Сторожика, адже воно свідчить про місце зіткнення. У водія не був узятий аналіз на наркотичні речовини, хоча інструкція чітко говорить, що потрібно було дослідити на стан алкогольного, наркотичного чи психотропного сп'яніння. Від водія не було запаху, але, за словами матері Ані, у нього був одурманений вигляд. Може це така шокова реакція після смертельного ДТП, але могли бути і наркотики – зараз цього вже не дізнатися", – розповіла адвокат.

Сам Сторожик відчував себе безкарним, він навіть під час засідань погрожував матері загиблої дівчинки.

На останньому засіданні у Київському апеляційному суді матері було дуже важко.

"Сторожик посміхався, фотографував мене і кудись пересилав... А коли йому надали останнє слово, то сказав: "Я не можу зрозуміти, за що мені впаяли вісім років? Мені вже три роки нерви тріпають!" - цитує жінка його слова.

Винуватець ДТП провокував мати дівчинки в суді (YouTube)

Після погроз вбивці жінка звернулася в поліцію, але хід справі так і не дали.

"Коли вбивця моєї донечки погрожував мені в суді, говорив, що я отримаю своє, я звернулася в поліцію. Але в Боярці, у Києво-Святошинському відділі поліції, мені сказали: "Ну, ви ж жива. Всі з вами нормально". Хід моєї заяви так і не дали", – уточнила Людмила.

Наразі вбивця перебуває на волі - вдома. Ще суд першої інстанції перевів його на нічний домашній арешт, а апеляційний не продовжив цю запобіжний захід, оскільки прокурор не подавав клопотання.

Як ми раніше писали, сім'я під Києвом вже рік не може покарати винуватця загибелі їх дочки в ДТП.