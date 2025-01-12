Три фрази, які можуть зламати впевненість вашої дитини: чому їх потрібно уникати

Деякі коментарі, навіть якщо батьки кажуть з найкращими намірами, можуть мати негативний вплив на впевненість дитини. Виявляється, деякі фрази батьків можуть зробити більше шкоди, ніж вони думають.

Яких слів варто уникати батькам? Відомий педагог Лілі Говард Скотт дає три корисні поради, щоб допомогти батькам сформувати впевненість своїх дітей.

"Іноді ми навіть не усвідомлюємо, як наші слова можуть вплинути на самовідчуття дитини. Ми можемо несвідомо закріпити у малечі думки, які з часом обмежують їхні можливості та розвиток. Те, як ми розмовляємо з дитиною, стає тим, як вони розмовляють самі з собою", - підкреслює Скотт.

1. Не прирівнюйте характер до поведінки

Батьки часто вживають фрази, які пов'язують особисті характеристики дитини з її вчинками. Наприклад, замість того, щоб сказати "Ти безвідповідальний", краще сказати: "Це був безвідповідальний вчинок".

Такий підхід дозволяє відокремити дії від характеру і наголошує на тому, що кожен має можливість навчитися та покращити себе.

2. Не хваліть за схожість з вами

Якщо дитина захоплюється тим, що близько до ваших інтересів або демонструє здатність, подібну до ваших, це може здатися приємним моментом.

Проте Лілі Говард Скотт попереджає, що варто уникати такі фрази, як "О, ти математик, як і я", адже вона може дати дитині зрозуміти, що її цінність залежить від того, наскільки вона схожа на вас.

Краще відзначати у дитини індивідуальні досягнення, похвалити за власні унікальні навички та інтереси, не порівнюючи їх з власними.

3. Оцінюйте зусилля, а не лише результат

Однією з розширених помилок є те, що батьки наголошують на результати, а не на самому процесі.

Наприклад, коли дитина отримує високий бал за тест, не варто просто хвалити оцінку: "Ти молодець, отримала п'ятірку!" Краще сказати: "Я так пишаюся твоїми зусиллями та тим, як ти працювала, як багато вивчила".

Дайте дитині зрозуміти, що важливо все - і процес навчання, і знання, і кінцевий результат.