Три фразы, которые могут сломать уверенность вашего ребенка: почему их нужно избегать

Некоторые комментарии, даже если родители говорят с самыми лучшими намерениями, могут оказать негативное влияние на уверенность ребенка. Оказывается, некоторые фразы родителей могут сделать больше вреда, чем они думают.

Каких слов стоит избегать родителям? Известный педагог Лили Говард Скотт дает три полезных совета, чтобы помочь родителям сформировать уверенность своих детей.

"Иногда мы даже не осознаем, как наши слова могут повлиять на самоощущение ребенка. Мы можем бессознательно закрепить у малышей мысли, которые со временем ограничивают их возможности и развитие. То, как мы разговариваем с ребенком, становится тем, как они разговаривают сами с собой", - подчеркивает Скотт.

1. Не приравнивайте характер к поведению

Родители часто употребляют фразы, которые связывают личные характеристики ребенка с его поступками. Например, вместо того, чтобы сказать "Ты безответственный", лучше сказать: "Это был безответственный поступок".

Такой подход позволяет отделить действия от характера и подчеркивает, что каждый имеет возможность научиться и улучшить себя.

2. Не хвалите за сходство с вами

Если ребенок увлекается тем, что близко к вашим интересам или демонстрирует способность, подобную вашим, это может показаться приятным моментом.

Однако Лили Говард Скотт предупреждает, что стоит избегать такие фразы, как "О, ты математик, как и я", ведь она может дать ребенку понять, что его ценность зависит от того, насколько он похож на вас.

Лучше отмечать у ребенка индивидуальные достижения, похвалить за собственные уникальные навыки и интересы, не сравнивая их с собственными.

3. Оценивайте усилия, а не только результат

Одной из расширенных ошибок является то, что родители отмечают результаты, а не на самом процессе.

Например, когда ребенок получает высокий балл за тест, не стоит просто хвалить оценку: "Ты молодец, получила пятерку!" Лучше сказать: "Я так горжусь твоими усилиями и тем, как ты работала, как много выучила".

Дайте ребенку понять, что важно все - и процесс обучения, и знания, и конечный результат.