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Три фатальні помилки, які не можна допускати в ліжку

Які помилки в ліжку роблять як чоловіки, так і жінки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Займатися коханням - ще та наука, яка вимагає підготовки, знань, досвіду. Але не тільки. Варто ще пам'ятати про важливі тонкощі, без урахування яких ви можете стати для когось кошмарним спогадом і очолите рейтинг у списку: "Мій найгірший інтимний досвід".

Про фатальні помилки у ліжку пише канал Сексологія в Telegram.

Дивитись на годинник

Під час зайняття коханням цього робити не варто, адже партнер може подумати, що ви ніяк не дочекаєтеся завершення процесу або мрієте якнайшвидше виявитися подалі.

Навіть якщо ви сильно поспішаєте, не варто виявляти таку неповагу до людини, яка з вами в одному ліжку.

Говорити про щось, крім сексу

Навіть якщо ліві думки відвідують голову, не варто їх озвучувати коханій людині. Це демонструє нудьгу та неважливість процесу. Не варто згадувати про проблеми на роботі чи вдома, коли ви зайняті один одним.

Та й сторонні думки завадять вам розслабитися і отримати задоволення.

Відсутність гігієни перед оральними ласками

Уявіть, наскільки огидно буде вашому партнерові. Це здатне знищити усі бажання назавжди.

Навіть, якщо потреба відійти до ванної може зіпсувати момент, краще все ж зробити паузу, ніж безнадійно все зіпсувати.

Раніше ми писали, що має робити в ліжку кожен чоловік, щоб вважатися хорошим коханцем.

Крім того читайте, які огидні речі допускають чоловіки під час інтиму.

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