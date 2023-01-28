Три фатальні помилки, які не можна допускати в ліжку

Дивитись на годинник

Під час зайняття коханням цього робити не варто, адже партнер може подумати, що ви ніяк не дочекаєтеся завершення процесу або мрієте якнайшвидше виявитися подалі.

Навіть якщо ви сильно поспішаєте, не варто виявляти таку неповагу до людини, яка з вами в одному ліжку.

Говорити про щось, крім сексу

Навіть якщо ліві думки відвідують голову, не варто їх озвучувати коханій людині. Це демонструє нудьгу та неважливість процесу. Не варто згадувати про проблеми на роботі чи вдома, коли ви зайняті один одним.

Та й сторонні думки завадять вам розслабитися і отримати задоволення.

Відсутність гігієни перед оральними ласками

Уявіть, наскільки огидно буде вашому партнерові. Це здатне знищити усі бажання назавжди.

Навіть, якщо потреба відійти до ванної може зіпсувати момент, краще все ж зробити паузу, ніж безнадійно все зіпсувати.