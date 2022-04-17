Третья волна всеобщей мобилизации: что значит и кого призывают

Какая сейчас волна мобилизации

Первая волна мобилизации началась сразу после вторжения, то есть 24 февраля. А 15 марта в Генштабе заявили о начале второй волны.

7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о начале третьей волны. Однако Генштаб информацию не подтвердил.

То есть сейчас в Украине вторая волна мобилизации.

Кого призывают в каждую из волн мобилизации

В первую волну призывают бывших военнослужащих, имеющих боевой опыт, ветеранов АТО и ООС, контрактников в возрасте до 40 лет

Во вторую волну - военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.

В третью волну - офицеры запаса, то есть военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.

В четвертую волну мобилизации - все жители страны, которые не имеют возрастных и физических ограничений.

Когда может начаться третья волна

Третья волна мобилизации может начаться после соответствующего решения Министерства обороны и Генерального штаба, если будет такая необходимость. Все зависит от развития военных событий в Украине.

Общая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления. То есть закончиться она может 24 мая. Если же война в Украине будет продолжаться, мобилизация будет продолжаться.