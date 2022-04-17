Третья волна всеобщей мобилизации: что значит и кого призывают

В Украине с момента вторжения РФ на нашу территорию было объявлено о всеобщей мобилизации. Она предусматривает четыре волны, в каждую из которых призываются определенные категории граждан.
Что такое третья волна мобилизации, кого могут призвать - читайте ниже в материале Styler.
Первая волна мобилизации началась сразу после вторжения, то есть 24 февраля. А 15 марта в Генштабе заявили о начале второй волны.
7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о начале третьей волны. Однако Генштаб информацию не подтвердил.
То есть сейчас в Украине вторая волна мобилизации.
Третья волна мобилизации может начаться после соответствующего решения Министерства обороны и Генерального штаба, если будет такая необходимость. Все зависит от развития военных событий в Украине.
Общая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления. То есть закончиться она может 24 мая. Если же война в Украине будет продолжаться, мобилизация будет продолжаться.
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