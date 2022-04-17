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Третья волна всеобщей мобилизации: что значит и кого призывают

Фото: мобилизация в Украине (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

В Украине с момента вторжения РФ на нашу территорию было объявлено о всеобщей мобилизации. Она предусматривает четыре волны, в каждую из которых призываются определенные категории граждан.

Что такое третья волна мобилизации, кого могут призвать - читайте ниже в материале Styler.

Какая сейчас волна мобилизации

Первая волна мобилизации началась сразу после вторжения, то есть 24 февраля. А 15 марта в Генштабе заявили о начале второй волны.

7 апреля в Telegram-канале мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива появилась информация о начале третьей волны. Однако Генштаб информацию не подтвердил.

То есть сейчас в Украине вторая волна мобилизации.

Кого призывают в каждую из волн мобилизации

  • В первую волну призывают бывших военнослужащих, имеющих боевой опыт, ветеранов АТО и ООС, контрактников в возрасте до 40 лет
  • Во вторую волну - военнослужащие, которые в период с 2014 года проходили срочную службу или служили по контракту.
  • В третью волну - офицеры запаса, то есть военнообязанные, окончившие военные кафедры вузов.
  • В четвертую волну мобилизации - все жители страны, которые не имеют возрастных и физических ограничений.

Когда может начаться третья волна

Третья волна мобилизации может начаться после соответствующего решения Министерства обороны и Генерального штаба, если будет такая необходимость. Все зависит от развития военных событий в Украине.

Общая мобилизация проводится в течение 90 суток после ее объявления. То есть закончиться она может 24 мая. Если же война в Украине будет продолжаться, мобилизация будет продолжаться.

Ранее мы писали, что делать, если на повестке есть примечание "доброволец".

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мобилизация в Украине