Третя хвиля загальної мобілізації: що означає і кого призивають

Яка зараз хвиля мобілізації

Перша хвиля мобілізації розпочалася одразу після вторгнення, тобто 24 лютого. А 15 березня в Генштабі заявили про початок другої хвилі.

7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про початок третьої хвилі. Однак Генштаб інформацію не підтвердив.

Тобто наразі в Україні друга хвиля мобілізації.

Кого призивають в кожну з хвиль мобілізації

В першу хвилю призивають колишніх військовослужбовців, які мають бойовий досвід, ветеранів АТО та ООС, контрактників віком до 40 років

В другу хвилю - військовослужбовці, які в період з 2014 року проходили строкову службу або служили за контрактом.

В третю хвилю - офіцери запасу, тобто військовозобов'язані, які закінчили військові кафедри вузів.

В четверту хвилю мобілізації - всі жителі країни, які не мають вікових і фізичних обмежень.

Коли може початися третя хвиля

Третя хвиля мобілізації може розпочатися після відповідного рішення Міністерства оборони та Генерального штабу, якщо буде така необхідність. Все залежить від розвитку воєнних подій в Україні.

Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення. Тобто закінчитися вона може 24 травня. Якщо ж війна в Україні триватиме, мобілізація продовжуватиметься.