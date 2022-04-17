Третя хвиля загальної мобілізації: що означає і кого призивають

В Україні з моменту вторгнення РФ на нашу територію було оголошено про загальну мобілізацію. Вона передбачає чотири хвилі, в кожну з яких призиваються певні категорії громадян.
Що таке третя хвиля мобілізації, кого можуть призвати - читайте нижче в матеріалі Styler.
Перша хвиля мобілізації розпочалася одразу після вторгнення, тобто 24 лютого. А 15 березня в Генштабі заявили про початок другої хвилі.
7 квітня в Telegram-каналі мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа з'явилася інформація про початок третьої хвилі. Однак Генштаб інформацію не підтвердив.
Тобто наразі в Україні друга хвиля мобілізації.
Третя хвиля мобілізації може розпочатися після відповідного рішення Міністерства оборони та Генерального штабу, якщо буде така необхідність. Все залежить від розвитку воєнних подій в Україні.
Загальна мобілізація проводиться протягом 90 діб після її оголошення. Тобто закінчитися вона може 24 травня. Якщо ж війна в Україні триватиме, мобілізація продовжуватиметься.
Раніше ми писали, що робити, якщо на повістці є примітка "доброволець".