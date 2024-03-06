Третина життя на війні. Історія захисника, який навіть після втрати ноги планує повернутись на фронт

Історія захисника

30-річний Олександр Рясний родом з Оріхова, що у Запорізькій області. Ще у 18 років Олександр пішов на військову службу за контрактом, а згодом поповнив лави Національної гвардії.

Воїн пройшов всі етапи цієї війни: АТО, ООС і зрештою - повномасштабне вторгнення. На той час Олександр вже став командиром батальйону. І від початку великої війни воював на рідному Запорізькому напрямку. Торік у вересні він отримав важке поранення.

"Відпрацювавши на позиціях, ми мали змінитися з побратимами. Саме в той час почався артилерійський обстріл ворогом. Я почув гучний вибух і впав. Мені розірвало ногу", - згадує Олександр.

Уламок снаряду пошматував стегно захисника. Він втратив близько 2 літрів крові. У важкому стані Олександра доправили до найближчого шпиталю, де він провів два тижні в реанімації. Потім його скерували у Центр UNBROKEN у Львів.

Олександру поки встановили тимчасову штучну кінцівку (фото: Facebook/UNBROKEN)

Спершу Олександру загоїли рани та сформували куксу, аби згодом встановити сучасний протез. А вже після цього із захисником почали займатися фізичні терапевти. Пораненого воїна весь час підтримують дружина і син, які тепер живуть у Львові.

Зараз Олександр вже на етапі активної реабілітації й протезування. Спеціалісти виготовили для нього тимчасову штучну кінцівку, на якій він вчиться ходити.

"Я для себе зрозумів, що мене вкрай сильно мотивують маленькі успіхи. Я потроху рухаюся до своєї мети", - каже захисник.

Воїн зізнається, що він прагне вільно користуватися протезом, аби мати змогу повернутися у стрій та продовжити боротьбу. А ще мріє про донечку.

"Я не хочу, щоб мій син, якому зараз 5 років, в майбутньому тримав в руках автомат. Тому - навіть після важкого поранення - я повернусь до лав ЗСУ", - додає Олександр.

Після протезування Олександр планує повернутись на фронт (фото: Facebook/UNBROKEN)