Третье сентября: Шуфутинский снял новый клип на песню-мем

3 сентября Шуфутинский показал новое видео (фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky)

Шуфутинский поздравил фанатов роликом с хитом "Третье сентября" в новой аранжировке

Третье сентября Михаил Шуфутинский отмечает вместе с любителями своей знаменитой песни, которая уже стала мемом в Интернете.

И вот 3 сентября 72-летний исполнитель в своем Instagram-аккаунте поделился новым клипом на хит. Исполнена композиция, к слову, в свежей хип-хоп аранжировке.

На видео Михаил Захарович переворачивает календарь, затем курит сигару, сидит за рулем дорогого авто и играет в бильярд.

"С третьим сентября", - поздравил свою аудиторию певец комментарием под видео.

Михаил Шуфутинский поздравил всех с третьим сентября новым видео

Также артист записал еще несколько видео, на которых показал свое отношение к 3 сентября.

Шуфутинский любит пошутить

Поклонники Шуфутинского с восторгом встретили этот ролик. Многие из них в комментариях острят по поводу этого "знаменательного дня". Впрочем, в сети это уже стало традицией.

Третье сентября - лучший неофициальный праздник, который я жду больше, чем собственный день рождения

Жду этот день больше, чем Новый год.

Обожаю "Третье сентября"! Спасибо, Михаил Захарович, за этот вечный хит!

С 3 сентября, Михаил. Вообще не ваш, наверное, поклонник, в массе другая музыка нравится. Но ваша песня очень душевная.

Весь день на репите будет!

Эта песня увековечена

Спасибо за нетленный хит! Сегодня, как и каждый год в этот день, будет на репите!

Это должен быть официальный выходной! Кто-нибудь, потушите рябины

Всех с третьим сентября! Пусть переворачивается, если переворачиваете, что бы это ни было! Ура!

Кстати, ранее Шуфутинский обратился к своим поклонникам с объявлением, в котором заявил: не будет давать концертов 3 сентября, но выйдет в прямой эфир, чтобы спеть песню для всех ценителей.

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