Третье сентября: Шуфутинский снял новый клип на песню-мем

Шуфутинский поздравил фанатов роликом с хитом "Третье сентября" в новой аранжировке
Третье сентября Михаил Шуфутинский отмечает вместе с любителями своей знаменитой песни, которая уже стала мемом в Интернете.
И вот 3 сентября 72-летний исполнитель в своем Instagram-аккаунте поделился новым клипом на хит. Исполнена композиция, к слову, в свежей хип-хоп аранжировке.
На видео Михаил Захарович переворачивает календарь, затем курит сигару, сидит за рулем дорогого авто и играет в бильярд.
"С третьим сентября", - поздравил свою аудиторию певец комментарием под видео.
Михаил Шуфутинский поздравил всех с третьим сентября новым видео
Также артист записал еще несколько видео, на которых показал свое отношение к 3 сентября.
Шуфутинский любит пошутить
Поклонники Шуфутинского с восторгом встретили этот ролик. Многие из них в комментариях острят по поводу этого "знаменательного дня". Впрочем, в сети это уже стало традицией.
Кстати, ранее Шуфутинский обратился к своим поклонникам с объявлением, в котором заявил: не будет давать концертов 3 сентября, но выйдет в прямой эфир, чтобы спеть песню для всех ценителей.
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