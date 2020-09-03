"Третье сентября": Шуфутинський зняв новий кліп на пісню-мем

3 вересня Шуфутинський показав нове відео (фото: instagram.com/mikhail.shufutinsky)

Шуфутинський привітав фанатів роликом з хітом "Третье сентября" в новому аранжуванні

Третє вересня Михайло Шуфутинський відзначає разом з аматорами своїй знаменитій пісні "Третье сентября", яка вже стала мемом в Інтернеті.

І ось 3 вересня 72-річний виконавець у своєму Instagram-акаунті поділився новим кліпом на хіт. Виконана композиція, до речі, у свіжому хіп-хоп аранжуванні.

На відео Михайло Захарович перевертає календар, потім курить сигару, сидить за кермом дорогого авто і грає в більярд.

"З третім вересня", - привітав свою аудиторію співак коментарем під відео.

Михайло Шуфутинський привітав усіх з третім вересня новим відео

Також артист записав ще кілька відео, на яких показав своє ставлення до 3 вересня.

Шуфутинський любить пожартувати

Шанувальники Шуфутинського із захопленням зустріли цей ролик. Багато з них в коментарях глузують з приводу цього "знаменного дня". Втім, у мережі це вже стало традицією.

Третє вересня - найкращий неофіційний свято, яке я чекаю більше, ніж власний день народження

Чекаю цей день більше, ніж Новий рік.

Обожнюю "Третье сентября"! Спасибі, Михайло Захарович, за цей вічний хіт!

З 3 вересня, Михайло. Взагалі не ваш, напевно, шанувальник, в масі інша музика подобається. Але ваша пісня дуже душевна.

Весь день на репіті буде!

Ця пісня увічнена

Спасибі за нетлінний хіт! Сьогодні, як і кожен рік в цей день, буде на репіті!

Це повинен бути офіційний вихідний! Хто-небудь, "потушите рябины"

Всіх з третім вересня! Нехай перевертається, якщо перевертаєте, що б це не було! Ура!

До слова, раніше Шуфутинський звернувся до своїх прихильників з оголошенням, в якому заявив: не буде давати концертів 3 вересня, але вийде в прямий ефір, щоб заспівати пісню для всіх цінителів

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