До тренування чи після? Експерт пояснив, коли потрібно їсти

Їсти потрібно до тренування чи після

"Звичайно, все індивідуально і є багато нюансів. Проте можна визначити основні рекомендації для людей, які хочуть схуднути, або накачатись. Перед тренуванням не можна наїдатись. І на це є дві причини. Вам буде важко тренуватись із повним шлунком - незалежно чи будете тягати залізо, чи робити вправи з власною вагою", - каже експерт.

Другою причиною Попко називає те, що під час тренування важливо, щоб кров припливала у ці м'язи, які ми тренуємо. А якщо ми поїмо перед заняттям спорту, то кров надходитиме до шлунку, щоб допомогти процесу травлення.

Також після ситного прийому їжі може клонити у сон, а під час тренування важливо бути бадьорим.

"Тому потрібно їсти за 1,5-2 години до тренування - і неважливо ви худнете чи прагнете поправитись. Бажано їсти складні вуглеводи (макарони, крупи). Хоча є нюанси. Це індивідуально, а не заклик до усіх", - наголошує тренер.

Яких помилок допускаються люди при тренуванні

"Буває так, що людина не повечеряла, або з'їла ранню вечерю, а наступного ранку прийшла на тренування - позаймалась 20 хвилин і їй потемніло в очах. Або приходять ввечері на тренування люди голодні, пів дня не їли, а після фізичного навантаження у них в очах темніє, виникає слабкість, вони можуть навіть втратити свідомість", - каже Попко.

Тренер радить споживати достатню кількість вуглеводі, оскільки вони важливі при фізичних навантаженнях.

"Якщо підсумувати, то незалежно від того, худнете ви чи хочете наростити м'язи, керуйтеся наступними 3 правилами. Дотримуйтесь денної норми калорій, збалансовано харчуйтесь, не тренуйтесь на повний шлунок або коли дуже голодні", - радить експерт.