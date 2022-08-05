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Тренируюсь, ничего не ем и все равно не худею: тренер рассказал, что с вами не так

Фото: как на самом деле надо худеть (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

В погоне за красивым телом мы чего только не пробуем: и в зале потеем, и на гречке сидим. А все никак - ни живот, ни бедра от нас не отстают.

Почему так происходит, рассказал известный украинский фитнес-тренер и нутрициолог Виктор Мандзяк.

Когда человек никак не может похудеть, хоть и старается (или думает, что старается), можно свернуть все на наследственность, метаболизм или гормоны. А можно проанализировать, не обманываете ли вы сами себя?

Это проблема с гормонами?

По словам тренера, лишний вес из-за гормонального фона - это редкость. И даже люди с действительно гормональными проблемами могут держать себя в форме, а не продолжать переедать, используя свой диагноз как оправдание.

Виктор Мандзяк перед тем как идти к эндокринологу советует проанализировать свой ежедневный рацион и количество физической активности. Только сделать это честно.

Фото: Не надо все сворачивать на гормоны (freepik)

Давнее исследование доказало, что гормоны здесь ни при чем

Еще в 1992 году был проведен эксперимент с 16 людьми с лишним весом и ожирением, которые считали, что похудеть они не могут из-за генетики или метаболических проблем.

Испытуемые утверждали, что потребляют не более 1200 калорий и много двигаются. Но оказалось, что они... привирают.

Во-первых, с метаболизмом у них был порядок. А, во-вторых, они потребляли на самом деле более 2000 калорий в сутки, а на работу мускулов использовали не более 800 калорий.

Почему люди врут и списывают лишний вес на "болячки"

Боязнь осуждения - человек не хочет выглядеть в глазах других слабодушным, ленивым или импульсивным. Мол, это не я, это гормоны.

И дальше переедать, лежать на диване, потому что это все болезни, генетика, и ничего с этим не сделать.

На самом деле, волшебной таблетки не существует.

Если хотите похудеть, следите за тем, что едите, а в спортзале не отсиживайтесь между подходами, пока тренер не подгонит. Только вы - скульптор своего тела!

Раньше нутрициолог разнес "революционную" диету, назвав ее обычным паразитарством.

Также мы писали, как правильно дышать во время тренировки.

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