Тренуюсь, нічого не їм і все одно не худну: тренер розповів, що з вами не так

Коли людина ніяк не може схуднути, хоч і старається (чи думає, що старається), можна звернути на спадковість, метаболізм чи гормони. А можна проаналізувати, чи не дурите ви самі себе?

Це проблема з гормонами?

За словами тренера, зайва вага через гормональний фон - це рідкість. І навіть люди зі справді гормональними проблемами можуть тримати себе у формі, а не продовжувати переїдати, використовуючи свій діагноз як виправдання.

Віктор Мандзяк перед тим як іти до ендокринолога радить проаналізувати свій щоденний раціон і кількість фізичної активності. Тільки зробити це чесно.

Фото: Не треба все звертати на гормони (freepik)

Давнє дослідження довело, що гормони тут ні при чому

Ще в 1992 році був проведений експеримент із 16 людьми з зайвою вагою і ожирінням, які вважали, що схуднути вони не можуть через генетику чи метаболічні проблеми.

Піддослідні стверджували, що споживають не більше 1200 калорій і багато рухаються. Але виявилося, що вони... прибріхують.

По-перше, з метаболізмом у них був порядок. А, по-друге, вони споживали насправді понад 2000 калорій на добу, а на роботу мускулів використовували не більше 800 калорій.

Чому люди брешуть і списують зайву вагу на "болячки"

Боязнь осуду - людина не хоче виглядати в очах інших слабодухою, лінивою чи імпульсивною. Мовляв, це не я, це - гормони.

І далі переїдати, лежати на дивані, бо це все хвороби, генетика, і нічого з цим не зробити.

Насправді, чарівної таблетки не існує.

Якщо хочете схуднути, стежте за тим, що їсте, а в спортзалі не відсиджуйтесь між підходами, поки тренер не піджене. Тільки ви - скульптор свого тіла!