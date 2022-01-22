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Как тренироваться правильно, чтобы сохранить здоровье до старости

Автор: Анна Шиканова

Медики утверждают, что постоянная физическая активность способна продлить здоровье до преклонных лет. В сочетании с правильным питанием это может защитить от слабоумия, деменции и многих заболеваний внутренних органов.

Какие тренировки помогут сохранить здоровье и активность намного дольше, рассказали в Lifehacker.

Чаще всего люди в пожилом возрасте страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, болей в спине и шеи, остеопороза, остеоартрита, диабета и деменции.

По данным ВОЗ, возрастные изменения непоследовательны и нелинейны и нет четкого возраста "старения". Во многим это зависит от образа жизни человека и его активности в более ранние годы.

Физически активные люди по данным одного исследования, могут увеличить свои шансы на более здоровую старость на 39%.

Какие тренировки будут правильными

Все упражнения должны быть направлены на поддержание здоровья сердца и сосудов, защиты костей, мышц и суставов и для поддержания ясного ума. Так выглядит приблизительный план на неделю:

1. 150-300 минут легкой или 75-150 минут интенсивной кардионагрузки. Время можно распределить индивидуально. Например, ежедневные прогулки пешком на свежем воздухе по 20-40 минут или пять раз в неделю бегать по 15-30 минут.

2. Две-три силовые тренировки на основные группы мышц. Это могут быть занятия в тренажерном зале, на спортивной площадке или дома.

3. Два-три занятия йогой. Каждое занятие – от 30 до 60 минут.

Каждый человек может составить свой индивидуальный план, в зависимости от свободного времени. И подобрать тот вид спорта, который подходит больше.

Кардио можно сделать способом жизни – ежедневные пробежки, прогулки, езда на велосипеде, подвижные игры на свежем воздухе.

Йога подходит тем, кто более подвержен эмоциональным стрессам. Нужно уделять внимание не только растяжкам, но и концентрации на дыхании и своем теле.

Напомним, ранее мы писали о том, какие способы помогут вам укрепить организм и психику зимой.

А также рассказывали о том, какое упражнение изменит вашу фигуру буквально за один месяц.

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