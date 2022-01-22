Как тренироваться правильно, чтобы сохранить здоровье до старости

Чаще всего люди в пожилом возрасте страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, болей в спине и шеи, остеопороза, остеоартрита, диабета и деменции.

По данным ВОЗ, возрастные изменения непоследовательны и нелинейны и нет четкого возраста "старения". Во многим это зависит от образа жизни человека и его активности в более ранние годы.

Физически активные люди по данным одного исследования, могут увеличить свои шансы на более здоровую старость на 39%.

Какие тренировки будут правильными

Все упражнения должны быть направлены на поддержание здоровья сердца и сосудов, защиты костей, мышц и суставов и для поддержания ясного ума. Так выглядит приблизительный план на неделю:

1. 150-300 минут легкой или 75-150 минут интенсивной кардионагрузки. Время можно распределить индивидуально. Например, ежедневные прогулки пешком на свежем воздухе по 20-40 минут или пять раз в неделю бегать по 15-30 минут.

2. Две-три силовые тренировки на основные группы мышц. Это могут быть занятия в тренажерном зале, на спортивной площадке или дома.

3. Два-три занятия йогой. Каждое занятие – от 30 до 60 минут.

Каждый человек может составить свой индивидуальный план, в зависимости от свободного времени. И подобрать тот вид спорта, который подходит больше.

Кардио можно сделать способом жизни – ежедневные пробежки, прогулки, езда на велосипеде, подвижные игры на свежем воздухе.

Йога подходит тем, кто более подвержен эмоциональным стрессам. Нужно уделять внимание не только растяжкам, но и концентрации на дыхании и своем теле.