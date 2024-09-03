Тренерська відставка в "Оболоні". Іващенко провалив старт сезону, але не хоче йти через гроші

"У мене була зустріч з директором ФК "Оболонь" Олександром Резніченком, який після обміну думками про виступ команди на старті чемпіонату УПЛ повідомив, що в клубі в моїх послугах більше не зацікавлені. Знаєте, кажуть, що в головного тренера завжди повинна бути зібрана валіза. І все ж, я не очікував такої розв'язки", - говорить він.

При цьому Іващенко стверджує, що "жодних пропозицій від Резніченка не почув, хоча віддав "Оболоні" близько 20 років, як футболіст і як тренер".

"Я сказав, що підпишу заяву про звільнення лише після того, як зі мною повністю розрахуються, адже у мене контракт з "Оболонню" ще на рік", - додав 43-річний фахівець.

Наразі відомо, що тимчасово виконувати обов'язки головного тренера "Оболоні" буде асистент Іващенка – Олександр Антоненко.

Тим часом керівництво клубу вже розпочало пошуки нового наставника. Одним з кандидатів є Сергій Шищенко, який в минулому сезоні вивів житомирське "Полісся" в кваліфікацію Ліги конференцій.

Також з'явилась інформація, що команду може очолити білоруський фахівець Олег Дулуб, який у минулому сезоні тренував черкаський ЛНЗ.

Як грала "Оболонь" під керівництвом Іващенка

Валерій Іващенко працював наставником "Оболоні" з 2021 року. Саме під його керівництвом команда в 2023 році вийшла в УПЛ.

У першому сезоні в еліті "пивовари" фінішували на 14-му місці, тому змушені були відстоювати право залишитися у найвищому дивізіоні в перехідних матчах. З цим команда успішно впоралась, перегравши земляків з "Лівого Берега" (1:0, 1:1).

Останні чотири матчі "Оболонь" програла з загальним рахунком 0:12 (фото: УПЛ)

Проте старт сезону-2024/25 став для команди провальним. У п'яти матчах вона спромоглася лише на нічию у першому турі (2:2 - з "Колосом"). Потім програла наступні чотири зустрічі з загальним рахунком - 0:12.

Після п'яти турів "Оболонь", маючи у активі одне очко, посідає останній, 16-й рядок у турнірній таблиці.