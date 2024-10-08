UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Тренер спростував головний міф про фрукти, в який вірять усі

Фото: Чи можна вживати фрукти в вечірній час (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Тренер розказав, що багато людей побоюються їсти фрукти ввечері через страх погладшати.

Чому не варто відмовлятися від фруктів у другій половині дня, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook-сторінку тренера та нутриціолога Віктора Мандзяка.

Чи можна їсти фрукти ввечері і не гладшати?

Люди вірять, що у фруктах багато цукру, але це не зовсім так. Насправді, у більшості фруктів цукру зовсім не багато - близько 10%. І цукор цей знаходиться всередині клітин, оточених клітковиною, що робить фрукти ситними, перешкоджаючи переїданню.

Друге, що ви повинні знати, що цукор з фруктів не перетворюється в жир.

Віктор зазначив, що  існує механізм трансформації вуглеводів у жири в організмі. Але вуглеводи організм завжди намагається запасти в печінці та м'язах і спалити, і тільки в крайньому разі, коли вуглеводні комірки переповнені, а тканини не встигають спалювати цукор, який активно надходить з кишечного тракту, він, щоб кров не стала сиропом, перетворює вуглеводи в жир.

Але якщо протягом дня ви не їсте "тонни цукру", вуглеводи не перетворюватимуться в жир, навіть спожиті ввечері, навіть якщо ці вуглеводи - цукор.

Третій міф полягає в тому, що, коли  ввечері ми лягаємо спати - калорії не спалюються, а відкладаються на боках.  

Мандзяк повідомив, що приблизно 75% калорій людина спалює в стані фізичного спокою.

"Сон - це теж стан фізичного спокою, при якому активно спалюються калорії. А мозок і еритроцити, які живляться глюкозою, вночі активно спалюватимуть цукор, спожитий у вигляді фруктів", - додав він.

Таким чином можемо підбити підсумок, що фрукти ввечері можна, це позитивно для фігури, корисно для тіла і дуже смачно.

 

Ми раніше писали, що український топовий тренер озвучив 10 найголовніших правил, без яких ви не схуднете.

Також вам буде цікаво прочитати, скільки треба тренувань, щоб нарешті побачити результат і схуднути.

Читайте РБК-Україна в Google News
похудениеЗдорове харчуванняЗдорова їжаЗдоров'я