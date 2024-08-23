Тренер розповів, що потрібно їсти щодня, що бути здоровими
Щоб бути здоровим та уникнути проблем зі здоров'ям, потрібно правильно харчуватись. В раціоні кожної людини повинна бути клітковина, яка дає багато користі.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.
Що їсти, щоб бути здоровим
Більшість проблем з ШКТ повʼязано з тим, що люди не їли багато корисної їжі.
Зокрема, мова йде про такі проблеми:
- каміння в жовчному
- закрепи
- здуття, метеоризм
- порушення мікрофлори кишківника
- високий рівень поганого холестерину
- атеросклеротичні бляшки, серцевосудинні захворювання
Усі знають, що раціон має складається з наступних нутрієнтів:
- білки
- жири
- вуглеводи
- клітковина
Клітковина або харчові волокна повинні бути присутні щодня у раціоні, якщо людина хоче бути здоровою.
Білки організм розщеплює до амінокислот. Жири до жирних кислот і води, а вуглеводи - усі до молекул глюкози.
Клітковина належить до вуглеводів, але наш ШКТ не може її розчепити і нею живляться бактерії, які живуть в кишківнику.
Таким чином покращується мікрофлора. Але якщо ми їмо часто і багато: булки, випічку, пасту, солодке, то навпаки утворюється патогенна зона, розростаються віруси, бактерії та грибки.
Кількість клітковини в раціоні напряму впливає на імунітет, роботу ШКТ та організму в цілому.
Клітковина бере участь у формуванні калових мас та впливає на швидкість їх проходження через травний тракт, понижує рівень холестерину у крові, нормалізує склад мікрофлори травної системи та проявляє пребіотичну дію.
На що впливає клітковина
В першу чергу на масу тіла, не в тому плані, що вона володіє якимось чарівним "жироспалюючим" ефектом, а в плані, що вона дає ситість, оскільки розбухає в шлунку.
"Коли шлунок повний і їжа тисне на стінки шлунку, ми відчуваємо ситість і перестаємо споживати калорії, тобто менша ймовірність, що ви будете переїдати, бо ситість наступає швидше, а також довше будете залишатись ситими і кількість прийомів їжі зменшиться", - йдеться у повідомленні.
Коли людина їсть смаколики, а саме прості вуглеводи, то отримує калорії, які швидко дають енергію і не насичують надовго. Тому через пів години ви знову будете голодні будете.
Експерт радить до такого прийому їжі додати продукти, які містять клітковину, цим самим ми страву з високим глікемічним індексом понижаємо.
Тому в кожен прийом їжі варто додавати тарілку і бажано побільше овочів та зелені.
Де є клітковина
Вона є в крупах цільнозернових, наприклад у вівсянці, яка довго вариться (необроблена), також рис бурий, бо він не шліфований, там є клітковина і в лушпинні цьому мінерали.
Потрібно шукати крупи цільнозернові, які слід варити мінімум 20 хв. Обирайте різноманітні горіхи, насіння, але такі продукти ще багаті жирами.
Ідеальне джерело клітковини - це овочі та зелень. Далі усі ягоди, там є мало природнього цукру і на останньому місці фрукти, там ще більше цукру, тому не варто зловживати.
Також слід додати сюди бобові, типу сочевиці, квасоля, боби та нут. Також клітковина є в грибах, оскільки вони практично не перетравлюються.
Добова норма клітковини
Для здорового функціонування організму необхідна така норма клітковини:
- діти 15-20 г на добу
- жінки 25-30 г на добу
- чоловіки 35 г на добу
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