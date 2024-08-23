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Тренер рассказал, что нужно есть каждый день, что быть здоровыми

Пятница 23 августа 2024 10:37
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Тренер рассказал, что нужно есть каждый день, что быть здоровыми Чем полезна клетчатка и почему она должна быть в рационе (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Чтобы быть здоровым и избежать проблем со здоровьем, нужно правильно питаться. В рационе каждого человека должна быть клетчатка, которая приносит много пользы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.

Что есть, чтобы быть здоровым

Большинство проблем с ЖКТ связано с тем, что люди не ели много полезной пищи.

В частности, речь идет о таких проблемах:

  • ﻿камни в желчном
  • ﻿закрепы
  • ﻿вздутие, метеоризм
  • ﻿нарушение микрофлоры кишечника
  • ﻿высокий уровень плохого холестерина
  • ﻿атеросклеротические бляшки, сердечно-сосудистые заболевания

Все знают, что рацион должен состоять из следующих нутриентов:

  • ﻿белки
  • ﻿жиры
  • ﻿углеводы
  • клетчатка

Клетчатка или пищевые волокна должны присутствовать каждый день в рационе, если человек хочет быть здоровым.

Белки организм расщепляет до аминокислот. Жиры до жирных кислот и воды, а углеводы - все до молекул глюкозы.

Клетчатка относится к углеводам, но наша ЖКТ не может ее расцепить и ею питаются бактерии, живущие в кишечнике.

Таким образом, улучшается микрофлора. Но если мы едим часто и много: булки, выпечку, пасту, сладкое, то наоборот образуется патогенная зона, разрастаются вирусы, бактерии и грибки.

Количество клетчатки в рационе напрямую влияет на иммунитет, работу ЖКТ и организма в целом.

Клетчатка принимает участие в формировании каловых масс и влияет на скорость их прохождения через пищеварительный тракт, снижает уровень холестерина в крови, нормализует состав микрофлоры пищеварительной системы и оказывает пребиотическое действие.

На что влияет клетчатка

В первую очередь на массу тела, не в том плане, что она обладает каким-то волшебным "жиросжигающим" эффектом, а в плане, что она дает сытость, поскольку разбухает в желудке.

"Когда желудок полон и пища давит на стенки желудка, мы чувствуем сытость и перестаем потреблять калории, то есть меньшая вероятность, что вы будете переедать, потому что сытость наступает быстрее, а также дольше будете оставаться сытыми и количество приемов пищи уменьшится", - говорится в сообщении.

Когда человек ест вкусности, а именно простые углеводы, получает калории, которые быстро дают энергию и не насыщают надолго. Поэтому через пол часа вы снова будете голодны.

Эксперт советует к такому приему пищи добавить продукты, содержащие клетчатку, тем самым мы блюдо с высоким гликемическим индексом понижаем.

Поэтому в каждый прием пищи следует добавлять тарелку и желательно побольше овощей и зелени.

Где есть клетчатка

Она есть в цельнозерновых крупах, например в овсянке, которая долго варится (необработанная), также рис бурый, потому что он не шлифован, там есть клетчатка и в шелухе этому минералы.

Нужно искать крупу цельнозерновую, которую следует варить минимум 20 мин. Выбирайте разнообразные орехи, семена, но такие продукты еще богаты жирами.

Идеальный источник клетчатки - это овощи и зелень. Дальше все ягоды, там мало природного сахара и на последнем месте фрукты, там еще больше сахара, поэтому не стоит злоупотреблять.

Также следует добавить сюда бобовые типа чечевицы, фасоль, бобы и нут. Также клетчатка есть в грибах, поскольку они практически не перевариваются.

Суточная норма клетчатки

Для здорового функционирования организма необходима такая норма клетчатки:

  • дети 15-20 г в сутки
  • женщины 25-30 г в сутки
  • мужчины 35 г в сутки

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