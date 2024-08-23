Тренер рассказал, что нужно есть каждый день, что быть здоровыми
Чтобы быть здоровым и избежать проблем со здоровьем, нужно правильно питаться. В рационе каждого человека должна быть клетчатка, которая приносит много пользы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Что есть, чтобы быть здоровым
Большинство проблем с ЖКТ связано с тем, что люди не ели много полезной пищи.
В частности, речь идет о таких проблемах:
- камни в желчном
- закрепы
- вздутие, метеоризм
- нарушение микрофлоры кишечника
- высокий уровень плохого холестерина
- атеросклеротические бляшки, сердечно-сосудистые заболевания
Все знают, что рацион должен состоять из следующих нутриентов:
- белки
- жиры
- углеводы
- клетчатка
Клетчатка или пищевые волокна должны присутствовать каждый день в рационе, если человек хочет быть здоровым.
Белки организм расщепляет до аминокислот. Жиры до жирных кислот и воды, а углеводы - все до молекул глюкозы.
Клетчатка относится к углеводам, но наша ЖКТ не может ее расцепить и ею питаются бактерии, живущие в кишечнике.
Таким образом, улучшается микрофлора. Но если мы едим часто и много: булки, выпечку, пасту, сладкое, то наоборот образуется патогенная зона, разрастаются вирусы, бактерии и грибки.
Количество клетчатки в рационе напрямую влияет на иммунитет, работу ЖКТ и организма в целом.
Клетчатка принимает участие в формировании каловых масс и влияет на скорость их прохождения через пищеварительный тракт, снижает уровень холестерина в крови, нормализует состав микрофлоры пищеварительной системы и оказывает пребиотическое действие.
На что влияет клетчатка
В первую очередь на массу тела, не в том плане, что она обладает каким-то волшебным "жиросжигающим" эффектом, а в плане, что она дает сытость, поскольку разбухает в желудке.
"Когда желудок полон и пища давит на стенки желудка, мы чувствуем сытость и перестаем потреблять калории, то есть меньшая вероятность, что вы будете переедать, потому что сытость наступает быстрее, а также дольше будете оставаться сытыми и количество приемов пищи уменьшится", - говорится в сообщении.
Когда человек ест вкусности, а именно простые углеводы, получает калории, которые быстро дают энергию и не насыщают надолго. Поэтому через пол часа вы снова будете голодны.
Эксперт советует к такому приему пищи добавить продукты, содержащие клетчатку, тем самым мы блюдо с высоким гликемическим индексом понижаем.
Поэтому в каждый прием пищи следует добавлять тарелку и желательно побольше овощей и зелени.
Где есть клетчатка
Она есть в цельнозерновых крупах, например в овсянке, которая долго варится (необработанная), также рис бурый, потому что он не шлифован, там есть клетчатка и в шелухе этому минералы.
Нужно искать крупу цельнозерновую, которую следует варить минимум 20 мин. Выбирайте разнообразные орехи, семена, но такие продукты еще богаты жирами.
Идеальный источник клетчатки - это овощи и зелень. Дальше все ягоды, там мало природного сахара и на последнем месте фрукты, там еще больше сахара, поэтому не стоит злоупотреблять.
Также следует добавить сюда бобовые типа чечевицы, фасоль, бобы и нут. Также клетчатка есть в грибах, поскольку они практически не перевариваются.
Суточная норма клетчатки
Для здорового функционирования организма необходима такая норма клетчатки:
- дети 15-20 г в сутки
- женщины 25-30 г в сутки
- мужчины 35 г в сутки
Раньше мы сообщали, что произойдет с вашим телом, если есть яблоки каждый день.
Также мы писали, можно ли делать читмил при похудении и кому противопоказано.
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.