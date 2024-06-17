Тренер розповів, як часто можна їсти яйця на сніданок та в якому вигляді вони корисніші

Як часто можна їсти яйця

За словами експерта, яйця можна їсти на сніданок, обід та навіть на перекус.

"Коли хочете і в цілому скільки хочете", - додав тренер.

Зокрема, якщо мова йде про поганий холестерин і ви переймаєтесь, то яйця ніякого великого відношення до цього не мають.

Все тому, що поганий холестерин лише на 25% залежить від харчування і на 75% залежить від стану організму.

Якщо ви стежите за своєю вагою, варто запам'ятати, що вони вважаються калорійним продуктом (на 100 г - 157 ккал).

Як готувати яйця, щоб вони були кориснішими

Вважається, що найбільш корисними є варені яйця. Смажені більш калорійні, адже їх готують на тваринному жирі чи олії.

Наприклад, у вареного яйця 160 ккал на 100 г, а у смаженого - 200 ккал. А ще вони не такі корисні, адже під час смаження більшість вітамінів та мінералів губляться і вони стають просто джерелом холестерину.

Чим корисні яйця

Куряче яйце дуже поживне і допомагає надовго вгамувати голод. Завдяки високій концентрації білків і жирів, яйце постачає організм необхідними речовинами.

Яйця містять вітамін А, фолієву кислоту, вітамін B5, В12, В2, фосфор, селен і цинк. У білку багато калорій і відсутній жир, що сприятливо позначається на кровоносній системі.

До того ж жовток містить необхідну людині кількість холіну - речовини, яка перешкоджає відкладенню жиру в печінці.