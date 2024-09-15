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Тренер розповів, чи можна схуднути та накачати сідниці одночасно

Неділя 15 вересня 2024 15:01
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Тренер розповів, чи можна схуднути та накачати сідниці одночасно Чи можна схуднути та накачати сідниці (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Багато людей хочуть схуднути та одночасно накачати сідниці. Однак, спалювати жир та нарощувати м'язи одночасно не вийде. І цьому є важливе пояснення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку тренера Юрія Попка.

Чи можна качати сідниці на дефіциті калорій

За словами експерта, якщо цей дефіцит незначний і ви будете використовувати силові тренування, то однозначно м'язи стануть трішки сильнішими і можливо трішки в більшому об'ємі і там наберуть води.

Але якщо ви хочете суттєво збільшити м'язи, то потрібен білок та профіцит калорій.

Загалом, м'язи повинні з чогось збільшуватись. Якщо у вас дефіцит, то організм навпаки буде сам себе поїдати.

Відповідно, якщо хочете щось збільшити, то потрібен профіцит калорій.

"Якщо є дефіцит, то нічого збільшувати ви не можете, ви будете просто худнути, організм буде сам себе поїдати. Йому буде бракувати енергії з продуктів і він її буде брати з ваших жирових запасів та м'язів" - йдеться у повідомленні.

Вплив тренувань на ріст м’язів

Силові тренування можуть привести до зростання м’язів, якщо з їжею протягом дня надходить достатня кількість амінокислот.

І теоретично ці два стимули росту м’язів - достатня кількість білка в їжі і навантаження на м’язи - можуть бути і на дефіциті калорій.

Будь-яка людина, яка має досвід тренувань, знає, що одночасно спалити жир і будувати м’язи не виходить. Основна проблема в тому, що тіло людини погано вміє робити ці речі одночасно.

З часом м’язи перестають з легкістю відгукуватися на будь-яке навантаження, і всі стимули потрібно збільшувати - більше тренуватися та їсти більше білка.

Схуднення теж перестає бути таким легким, як на початку: жиру в організмі стає мало, і він не поспішає розлучатися з "останніми запасами".

Найефективніший варіант - вибрати одну мету і працювати над нею. Саме тому професійні бодібілдери використовують цикли набору м’язів і жироспалювання.

Вони можуть бути різними за тривалістю - від декількох тижнів до декількох місяців.

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