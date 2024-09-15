Тренер рассказал, можно ли похудеть и накачать ягодицы одновременно

Многие хотят похудеть и одновременно накачать ягодицы. Однако сжигать жир и наращивать мышцы одновременно не получится. И этому важное объяснение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Можно ли качать ягодицы на дефиците калорий

По словам эксперта, если этот дефицит незначителен и вы будете использовать силовые тренировки, то однозначно мышцы станут немного сильнее и возможно немного в большем объеме и там наберут воды.

Но если вы хотите существенно увеличить мускулы, то нужен белок и профицит калорий.

В общем, мышцы должны с чего-то увеличиваться. Если у вас дефицит, организм наоборот будет сам себя поедать.

Соответственно, если хотите что-то увеличить, то требуется профицит калорий.

"Если есть дефицит, то ничего увеличивать вы не можете, вы будете просто худеть, организм будет сам себя поедать. Ему будет не хватать энергии из продуктов и он ее будет брать из ваших жировых запасов и мышц" - говорится в сообщении.

Влияние тренировок на рост мышц

Силовая тренировка может привести к росту мышц, если с пищей в течение дня поступает достаточное количество аминокислот.

И теоретически эти два стимула роста мышц - достаточное количество белка в пище и нагрузка на мышцы - могут быть и на дефиците калорий.

Любой человек, у которого есть опыт тренировок, знает, что одновременно сжечь жир и строить мышцы не получается. Основная проблема в том, что тело человека плохо умеет делать эти вещи одновременно.

Со временем мышцы перестают с легкостью откликаться на любую нагрузку, и все стимулы нужно увеличивать - больше тренироваться и есть больше белка.

Похудение тоже перестает быть столь легким, как в начале: жира в организме становится мало, и он не спешит расставаться с "последними запасами".

Самый эффективный вариант - выбрать одну цель и работать над ней. Именно поэтому профессиональные бодибилдеры используют циклы набора мышц и жиросжигания.

Они могут быть разными по продолжительности - от нескольких недель до нескольких месяцев.